  3. Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi sona erdi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi sona erdi

Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriyeli mevkidaşları arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı tamamlandı.

Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi sona erdi
Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanında iş birliği konulu toplantı düzenlendi. 

Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi sona erdi - Resim : 1

Toplantıya ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hasan Al Shaibani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hussein El Salama ile Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı sona erdi.

Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi sona erdi - Resim : 2

Askeri eğitim mutabakatı da gündemde

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.

İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da benzer bir toplantı yapmıştı. Görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında "Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Bugünkü toplantıda, söz konusu mutabakatın takibinin de değerlendirildiği tahmin ediliyor.

