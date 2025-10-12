  1. Ekonomim
Japonya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksek

46 bin Covid-19 hastasını inceleyen Japonya Sağlık Güvenliği Ensitüsü, zayıf hastaların normal kilolu kişilere göre Covid-19'u ağır geçirme olasılığının yüksek olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, obez bireylerin de ağır semptom geçirme riskinin yüksek olduğunu kaydetti.

Japonya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksek
Japonya'da yürütülen bir araştırmada, zayıf kişilerin Covid-19'u normal kilodakilere kıyasla daha ağır geçirme riski taşıdığı ortaya kondu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya Sağlık Güvenliği Ensitüsü, 2020'den 2022'ye kadar Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hastayı inceledi.

Covid-19 semptomları ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, zayıf hastaların normal kilolu kişilere göre hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimalinin 1,74 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

20 ila 64 yaş arasındaki zayıf hastalarda risklerin daha yüksek olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu yaş grubundaki zayıf kişilerin, hastalığı ağır geçirme olasılığının normal kilolulara kıyasla 2,37 kat, ölüm riskinin ise 5,75 kat daha yüksek olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, obez bireylerin de Covid-19'u ağır semptomlarla geçirme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

