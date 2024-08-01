Anneannesini öldürmüştü: Abdülaltif Şener'den oğlu hakkında açıklama

AK Parti'nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı ve eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TBMM Özel Kalem Müdür Yardımcısı oğlu Bedirhan Şener'in evinde rehine aldığı 80 yaşındaki anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmesine ilişkin bir basın açıklama yayımladı.

Oğlunun işsiz kalmasının sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşadığını, sonrasında en düşük maaşla Meclis personeli olarak işe başladığını ancak medyadaki söz konusu haberlerin psikolojik sorunlarını ağırlaştırdığını söyleyen Abdüllatif Şener, olay anını anlattı.

“Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı” diyen Abdüllatif Şener, “Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz” ricasında bulundu.

Abdüllatif Şener’in açıklaması şöyle:

Dün meydana gelen olay, ailemizi derinden sarsmıştır. Bu vesile ile taziyelerini bildiren, acımızı paylaşan cevap veremediğim tüm dostlarımıza teşekkür ederim.

"Hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce..."

Diğer bazı sorunlarla birlikte oğlum Bedirhan, yıllarca işsiz kalmanın sıkıntılarıyla psikolojik sorunlar yaşamıştır. Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken; en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum O'nun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır.

"Kapıyı açar açmaz ateş etmeye başlamıştır"

Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle birlikte oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman O'nda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı.

Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz."