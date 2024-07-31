Abdullatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini vurarak öldürdü

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile kayınvalidesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Akıllara durgunluk veren olayın yaşandığı evde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Abdullatif Şener'den ilk açıklama

Olayın duyulmasının ardından Sözcü'ye bir açıklama yapan Şener, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu, eşinin hayatta olduğunu belirtti.

Şener, "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil." ifadesini kullandı.

Abdullatif Şener kimdir?

Abdüllatif Şener, Türk siyasetçi ve akademisyendir. 26 Nisan 1954'te Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra ekonomi alanında doktora yaptı.

Siyasi kariyerine Refah Partisi'nin üyesi olarak başladı. Parlamento üyesi olarak seçildi ve çeşitli görevlerde bulundu. 2001 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden biri oldu. Başbakan Yardımcısı ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 2007'de AK Parti'den ayrıldı. 2009'da Türkiye Partisi'ni kurdu. En son 27. Dönem CHP Konyamilletvekili olarak görev yapmıştır.

Ekonomi ve siyaset alanında çeşitli makaleler ve kitapları vardır. Abdüllatif Şener, özellikle demokrasi, yönetim ve ekonomi politikası konularında AK Parti ve liderliğine karşı eleştirel duruşuyla tanınır.