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Bakan Fidan: Netanyahu, Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin arkasında olacağının farkında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Netanyahu şunun çok iyi farkında: Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok." ifadelerini kullandı.

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Bakan Fidan: Netanyahu, Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin arkasında olacağının farkında
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasıyla ilgili Filistin ulusuna ve İslam alemine başsağlığı dileyerek, "Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar." dedi.

Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında gündemi değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.

Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok." değerlendirmesini yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum." ifadelerini kullandı.

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