  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekilliğine Büşra Özdemir seçildi
Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekilliğine Büşra Özdemir seçildi

Muhittin Böcek’in görevden uzaklaştırılması sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilliğine CHP’li Büşra Özdemir seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan vekilliğine Büşra Özdemir seçildi
Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Büşra Özdemir başkanvekili seçildi.

Belediye Meclis'i toplandı

Belediye Meclisi, Başkan Böcek'in "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

CHP Büşra Özdemir'i aday gösterdi


Toplantıda, CHP grubu, başkanvekili olarak Büşra Özdemir'i aday gösterdi. Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

Büşra Özdemir 75 oyun tamamını aldı

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 104 oy kullanıldı. Yapılan sayımda boş çıkan 29 oy, geçersiz sayıldı. Geçerli 75 oyun tamamını alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

"Bu emanet nöbetidir"

Özdemir, yaptığı konuşmada, Torosların evladı Muhittin Böcek'in emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı olarak göreve başlayacağını söyledi.

Kendisine verilen göreve ve gösterilen güvene layık olabilmek için tüm gücüyle çalışacağını ifade eden Özdemir, "Onurlu emaneti taşırken Antalya halkına mahcup olmayacağıma söz veriyorum. Bu emanet nöbetidir. Burada olması gereken asıl kişi Muhittin Böcek'tir. Bu makam, yetki, sorumluluk onundur. Bu emaneti taşımanın onuru kadar ağırlığının da farkındayım. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet bayrağının yere düşürmemek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Özgür Özel'den 'PKK' açıklaması: Terörün ilelebet son bulması ortak irademizdirÖzgür Özel'den 'PKK' açıklaması: Terörün ilelebet son bulması ortak irademizdirGündem
Silah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşmeSilah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşmeGündem

 

Gündem
11 kişinin öldüğü Mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı
11 kişinin öldüğü Mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı
Özgür Özel'den 'PKK' açıklaması: Terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir
Özgür Özel'den 'PKK' açıklaması: Terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir
DEM Parti'li Buldan'dan silah bırakma sonrası Erdoğan'a teşekkür telefonu
DEM Parti'li Buldan'dan silah bırakma sonrası Erdoğan'a teşekkür telefonu
PKK'nın kurulduğu baraka görüntülendi!
PKK'nın kurulduğu baraka görüntülendi!
Silah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Silah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü gözaltına alındı