Antalya Havalimanı, ekimde 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, Antalya Havalimanı'nın ekimde 4 milyon 206 bin 867 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 4 milyon 714 bin 303 yolcuya hizmet sunduğu aktarıldı.

Havalimanına ekimde 26 bin 560 uçağın iniş ve kalkış yaptığı belirtilen açıklamada, kargo, posta ve bagaj trafiğinin ise 58 bin 775 ton olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında havalimanı yolcu trafiğinin 35 milyon 504 bin 351, uçak trafiğinin 214 bin 423 olduğu, yük trafiğinin ise 433 bin 570 tona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.