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Antalya Kaş depremi sonrası Naci Görür'den açıklama geldi

Antalya'nın Kaş açıklarında meydana gelen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada " Deprem Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda ve Pilini-Strabo transform fayı içerisinde. Bu transform fayı Burdur-Fethiye Fay zonunun denizdeki devamı" dedi.

Haber Merkezi
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Antalya Kaş depremi sonrası Naci Görür'den açıklama geldi
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AFAD'ın verilerine göre, Antalya Kaş açıklarında, Akdeniz'de deprem oldu. Saat 19.54'teki deprem yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4.7 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

 

Naci Görür'den açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, paylaşımında "Akdeniz’de Rodos Adasının güney doğusunda ve Fethiye açıklarında 4,7 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda ve Pilini-Strabo transform fayı içerisinde. Bu transform fayı Burdur-Fethiye Fay zonunun denizdeki devamı, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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