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Antalya Serik'te cinayet: Başkan yardımcısı meclis üyesini vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y, belediyenin eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i silahla ateş ederek öldürdü.

İHA
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Antalya Serik'te cinayet: Başkan yardımcısı meclis üyesini vurdu
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Belkıs Mahallesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan geçen dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Y. (63) ile aynı dönem Serik Belediyesi meclis üyeliği yapan Tuncer (45) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ziya Y. yanında taşıdığı silahla Tuncer'e ateş etti.

Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada düğünde bulunan bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı Tuncer, olay yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tuncer yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ziya Y, polislerce gözaltına alındı.

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