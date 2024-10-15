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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 19.54'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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