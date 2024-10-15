Antalya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 19.54'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2024
Büyüklük:4.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-10-15
Saat:19:54:18 TSİ
Enlem:35.38833 N
Boylam:28.68417 E
Derinlik:23.55 km
Detay:https://t.co/k1nju4fNEA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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