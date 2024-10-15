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ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmedi

ABD'de eylülde kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3'te sabit kalırken, 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,7'ye, 5 yıllık beklenti ise yüzde 2,9'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmedi
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, eylülde de değişim göstermeyerek yüzde 3'te kaldı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 2,7'ye yükseldi.

Ülkede 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan artışla yüzde 2,9 oldu.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti eylülde 0,1 puan azalışla yüzde 4,9'a indi. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de 0,1 puan düşerek yüzde 3'e geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi gıda için yüzde 4,5'e yükselirken, üniversite eğitimi için yüzde 5,9'da sabit kaldı. Maliyetlerde artış beklentisi, benzin için yüzde 3,4'e, sağlık bakımı için yüzde 6,6'ya ve kira için yüzde 6,3'e indi.

Bu arada ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

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