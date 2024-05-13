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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi
AA
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Antalya'da orman yangını
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Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangına hava araçlarının müdahalesi başladı.

Merkeze yakın yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtilen yangına müdahale sürüyor.