  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kazıda doğal gaz borusu delindi! Patlamada 4 kişi yaralandı
Takip Et

Kazıda doğal gaz borusu delindi! Patlamada 4 kişi yaralandı

Bursa'da kazı sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu patalama medyada geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kazıda doğal gaz borusu delindi! Patlamada 4 kişi yaralandı
Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kazı sırasında boru delindi

Çitli Mahallesi'nde bir evin hattındaki arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek için ekipler tarafından yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu delindi.

Sızan doğal gaz alev aldı

Sızan gazın alev almasıyla patlama meydana geldi.

Olayda binanın sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.G'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin dört bir yanında yangın çıktı: Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklamasıTürkiye'nin dört bir yanında yangın çıktı: Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklamasıGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Son dakika: Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı
Son dakika: Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay davasına ilişkin açıklama
Özel'den kurultay davasına ilişkin açıklama
Türkiye'nin dört bir yanında yangın çıktı: Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklaması
Bakan'dan yangınlarla ilgili yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Alevlerin ortasında kalan itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Yanacağız, geri gel. Haydi yandık(Video)
Alevlerin ortasında kalan itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Yanacağız, geri gel. Haydi yandık