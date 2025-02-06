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Antalya'da ormanlık alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
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Antalya'da ormanlık alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın etkisiyle kısa sürede bölgeye yayıldı.

Ekipler yangına müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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