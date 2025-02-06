Antalya'da ormanlık alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın etkisiyle kısa sürede bölgeye yayıldı.
Ekipler yangına müdahale ediyor
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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