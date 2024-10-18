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Antalya’da otelde yangın paniği! Turistler camda kurtarılmayı bekledi

Antalya'nın Kemer ilçeisnde  bir otelde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, oteldeki misafirlerin tahliye edildiği ve şu ana kadar yaralanma olmadığı bildirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ise yangının kontrol altına alındığını ve dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Antalya’da otelde yangın paniği! Turistler camda kurtarılmayı bekledi
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Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer yandan yangın sırasında otelde bulunan misafirlerin de tahliye edildiği öğrenildi. Yangında şu ana kadar yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.

Turistler camda kurtarılmayı bekledi

Vali Şahin: Yangının çıkış sebebi araştırılıyor 

Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi. Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi. Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti.

 Kaymakam Solmaz: Yangın kontrol altına alındı

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da AA muhabirine, 550 yatak kapasitesine sahip otelde, yangın sırasında misafir olan 270 kişinin kendi imkanlarıyla otelden çıktıklarını söyledi. Balkonlarda mahsur kalan 48 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığını ifade eden Solmaz, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Dumandan etkilenen 8 misafir kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edildi. Sağlık durumları iyi." diye konuştu.

 

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