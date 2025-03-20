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Antalya'da suç örgütü operasyonu: 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına adli makamlarca el konuldu

Haber Merkezi
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Antalya'da suç örgütü operasyonu: 15 milyar liralık mal varlığına el konuldu
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Antalya’da C.F. liderliğindeki tefeci organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 15 milyar liralık otel, villa ve fabrikalara el konuldu. Dört şirkete ise kayyum atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından dev operasyona ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, "Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı Tefeci Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 45 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 15 milyar TL değerinde; 1 adet beş yıldızlı otel (250 odalı), OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman (18 daire), 2 adet büyük et entegre tesisi, 29 adet villa, 6 adet iş yeri, 71 adet arsa/tarla, 76 adet araç ile 4 adet şirkete 5549 Sayılı Kanun gereğince, MASAK raporuna istinaden adli makamlarca el konuldu" ifadelerini kullandı.

Dört ayrı şirkete kayyum atandı

Dört ayrı şirkete ise kayyum atandığını belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 650 Jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikâyetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda 'komisyon' adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi."

Operasyonda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin işledikleri suçlara ilişkin ise "Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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