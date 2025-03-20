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CHP'li Başarır'dan Bakan Yerlikaya'ya: Bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "provokatif paylaşımlar yaptıkları" iddiasıyla 261 hesaba yönelik işlemlerin devam ettiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Başarır, "Utanmadan, ‘Türkiye’nin Huzuru’ diyerek tweet atıyorsun. Asıl bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz" dedi.

Haber Merkezi
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CHP'li Başarır'dan Bakan Yerlikaya'ya: Bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "provokatif paylaşımlar yaptıkları" iddiasıyla 261 hesaba yönelik işlemlerin devam ettiği yönündeki açıklamasına sosyal medya hesabı X'ten tepki gösterdi.

Başarır, "Utanmadan, ‘Türkiye’nin Huzuru’ diyerek tweet atıyorsun. Asıl bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz" dedi.

Sürdürülen işlemleri "göz dağı vermek" olarak nitelendiren Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’a kumpas kuranlara, seçilmiş belediye başkanlarımızı darbe yöntemleriyle devirmeye kalkışanlara asla boyun eğmeyeceğiz.

Bu yaptığınız, hakkını savunan milyonlara gözdağı vermek, halkın iradesine darbe girişiminde bulunmaktır. Bir de utanmadan, ‘Türkiye’nin Huzuru’ diyerek tweet atıyorsun. Asıl bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz."

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