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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere İmamoğlu'nun konutuna geldi.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurt dışındaki ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye döndü. Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Daha sonra ise Saraçhane'ye geçmesi bekleniyor.

Yavaş kendisi ile ilgili soruşturma başlatılacağı iddialarına yanıt vermişti

Yavaş, kendisiyle ilgili de soruşturma başlatılacağı iddialarına "Korktuğumuz bir şey yok ancak bu iddialara bakarsanız yeni bir sapık bulunup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da televizyonlardan konuşmasınlar herkesin ailesi var." yanıtını vermişti.

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