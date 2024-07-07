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Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı

Antalya'da yerleşim yerleri yakınında çıkan yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

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