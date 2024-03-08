Arda Turan: Ben biraz safım, yoksa bu kadar para verir miyim?

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu adliyeye geldi.

Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı.

Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davaya bankanın katılma talebi reddedildi.

Muslera: 1.2 milyon dolar verdim 700 bin dolar çektim

Futbolculardan ilk ifadeyi veren Fernando Muslera, şunları söyledi:

"2011’de Seçil Erzan’ı tanıdım. Aralık 2022’de yatırım için beni aradılar teklifte bulundular. Parayla ilgili arıyorlardı. Seçil Erzan beni aramaya başladı sonra. 1.5-2 ay süresince yüzde 35’lik teklifte bulundular bana. 700 bin dolar çektim bankadan. Çektikten sonra Mert Çetin’e verdim parayı. Şubat 2023’te tekrar 500 bin dolar verdim. Seçil Erzan, paranın geri ödeneceğine dair imzalı bir kağıt verdi. Martın sonlarına doğru 1,2 milyon dolara karşılık 700 bin dolar geri verildi.

"Fatih Terim'in de parası olduğunu söyledi"

Emre Belözoğlu ise şöyle konuştu:

"Volkan’ın beni aramasıyla Denizbank’ın fonu olduğunu söylemesiyle başladı. Volkan’a 4 milyon 290 bin dolar verdim. İlk parayı teslim etmeden önce Seçil Erzan fonla ilgili bilgilendirme yaptı. Fonu da Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun yönettiğinden bahsetti. Ne kadar getirirseniz o kadar fazla kazanacağımızı söyledi.

Hedef rakam söyledi. '10 milyon, 5 milyon' dolar dedi. Ben bu kadar verebileceğimi belirttim. Hiç para almadım. Volkan kendisinin, eşinin ve kayınpederinin parasının olduğunu söyledi. 7 Nisan’dı galiba, bankaya gittikten sonra birçok sporcunun da bu fona dahil olduğunu öğrendim. Daha önce bilmiyordum. Seçil Erzan, Fatih Terim’in parası olduğunu da söyledi. Hiçbir şekilde bu konuyu Fatih Terim’le görüşmedim.

Fatih Hoca bizim büyüğümüz. Bankaya beraber gitmemizin nedeni hamilik yapmasıyla alakalı. Fatih Terim fonunu ilk defa duyuyorum. Bankadaki fona girdik biz.

"Nefsimize yenik düştük"

Arda Turan da mahkemede Seçil Erzan hakkında şunları söyledi:

Kendisini tanıdığımda Florya’ya gelen, bankasının gücünü arkasına almış bir hanımefendiydi. Futbolcularla yakın ilişkileri vardı. Başarılarından dolayı bankası tarafından da efsaneleştirilmiş, internet sitesinde 15 yıllık başarı öyküsü anlatılan bir kadındı. Bu terfiyle Levent şubesine müdür oldu. Birçok kez mevduat getirmemi söyledi. Ekim 2022. Hayatım boyunca faiz almamış biriyim. Mevduat yerine gel bir fona koyalım bu faiz değil dedi. Nefsime yenik düşerek kabul ettim. Faiz olarak değil fon getirisi olarak girdim. Bana o kadar yüksek getiri söylemedi, onun samimiyetine güvendim.

Fırsat olduğunu 10 milyon dolar getirirsem faydalanacağımı söyledi. Mümkün olmadığını söyledim ama kısmen sağlayabilirim dedim. Ekim’den Ocak 2023’e kadar bazen borç alarak, taşınmazlarımı satarak 13 milyon 900 bin dolara yakın para verdim. 6 milyon 400 bin doları istediğim zamanlarda getirdi. 7,7 milyon dolar kaldı. 17 milyon dolar alacağımı, 4 milyon dolar kazanacağımı söyledi. Depremle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylediği için baskı altına almadım. İlk parayı verdikten sonra ekranları gösterdi, kağıt verdi. Bankasından kredi çektim, bankasına telefon açıp 33 milyonluk krediyi bankasından aldım. Denizbank’ın starlarından gibi gösterildi.

"Seçil'i hiç tehdit etmedim"

Arda Turan, mahkemedeki ifadesine şöyle devam etti:

Para istediğimde annesinin rahatsız olduğunu söyledi. Geçmiş olsun kusura bakma deyip telefonu kapattım. Verdiğim her sözü tuttum. Faiz getirisi istemedim. Ben tamamiyle Denizbank’a güvenerek Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu’yu suçlamayarak, biz hepimiz mağduruz... Seçil Erzan, bankanın şube müdürüdür. Denizbank şube müdürüne sahip çıkmalıdır. Ben şube müdürüne para verdim. Hiç tehdit etmedim, hakaret etmemeye çalıştım.

"Ben bu konularda biraz safım"

'Fona para sokmak lazım' diyordu. 'Nominal' diyor bişey diyor anlamıyorum. 'Ocak'a kadar 10 milyon dolar getireceğim' dedi. Hiç kimsenin para yatırdığını bilmiyordum. Ben bu konularda biraz safım. Zaten saf olmasam bu kadar parayı verir miydim? Ülke zor durumda, olur diye düşündüm.

Arda Turan; Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’yu neden aramadığına yönelik soruya "Devletin içinde de birçok şey oluyor Cumhurbaşkanını arıyor muyuz? Güvendik" yanıtını verdi.