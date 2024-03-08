ABD: Türkiye ile F-35 programına dönüşü görüştük

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington’daki temasları kapsamında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Benjamin Cardin ve komisyon üyesi senatörlerle görüştü.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ben Cardin, Hakan Fidan’la görüşmesini VOA Türkçe’ye değerlendirdi. Görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Senatör Cardin, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki...Suriye ve insan hakları konusunda kaygılarımızı da ilettik’’ dedi.

Cardin, Dışişleri Bakanı Fidan’la görüşmenin verimli geçtiğini ve görüşmenin dostane bir temelde gerçekleştiğini söyledi; “İsveç’in NATO’ya katılımını kutlama fırsatımız oldu. F-16 satışı üzerinden de geçtik” dedi.

Bazı kaygılarımızı ilettik

Hakan Fidan’la görüşmede bazı kaygıları da gündeme getirdiklerini belirten Senatör Cardin, “Amerika’nın Suriye’de IŞİD’le mücadele çabalarına ilişkin kaygılarımız, cezaevinde bulunan gazeteciler ve insan hakları konusunda kaygılarımız var. Bu konuları samimi bir şekilde konuştuk” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan’ın görüşmede, ABD ile daha güçlü işbirliğinin olabileceği ilgi alanlarına değindiğini söyleyen Senatör Cardin Türkiye’nin Ukrayna konusunda oynadığı role dikkat çekti.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, “Türkiye Ukrayna konusunda inanılmaz yardımı olan önemli bir NATO müttefiki. Bu anlamda Türkiye’ye güveniyoruz. Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlendiğini göreceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Washington’daki temasları kapsamında ABD’nin Türkiye’ye uygulamayı sürdürdüğü CAATSA yaptırımlarını kaldırması talebini gündeme getirmesi bekleniyor.

Türkiye’nin F-35 programına dönüşü gündeme geldi

Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle üretici ortaklarından olduğu F-35 programından çıkarılmış ve Rusya ile savunma alanında işbirliği yaptığı gerekçesiyle ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanan ilk NATO üyesi olmuştu.

Türkiye, 2019’da Rusya’dan satın aldığı ve ABD’nin de F-35 savaş uçaklarına yönelik güvenlik riski olarak değerlendirdiği S-400’leri aktive etmedi.

Senatör Ben Cardin, Hakan Fidan’la görüşmesinde F-35 konusunun da gündeme geldiğini ve Türkiye'nin programa geri dönüşünün de konuşulduğunu ancak daha çok F-16 satışına odaklandıklarını ifade etti.

Nuland Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için sinyal vermişti

Senato Dış İlişkiler Komisyonu ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu ABD’nin başka ülkelere silah ve savunma teçhizatı satışına onay sürecinde kilit rol oynuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye Türkiye’ye yaklaşık 20 milyar dolarlık yeni F-16 ve 70 adet modernizasyon kiti satışı; eş zamanlı olarak Yunanistan için de F-35 satışı için resmi bildirimde bulunmuştu. Bu satışların bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmesinin öngörülmediği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Victoria Nuland geçtiğimiz haftalarda Türkiye temasları sırasında verdiği bir röportajda Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün görüşmeye açık bir konu olabileceğinin sinyalini vermiş, bunun için ABD’nin S-400 konusundaki kaygılarının giderilmesi gerektiğini ifade etmişti.