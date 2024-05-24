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Armada Gıda ve Sönmez Ailesi’nin acı günü

Türkiye’nin en büyük hububat-bakliyat sanayicilerinden Armada Gıda’nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Mehmet Hayri Sönmez (75) yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi yarın Mersin’de defnedilecek.

Haber Merkezi
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Armada Gıda ve Sönmez Ailesi’nin acı günü
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Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN

Kronik bir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenilen Mehmet Hayri Sönmez, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü Mersin’deki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Acı haber Sönmez Ailesi ve iş dünyasında üzüntüye neden oldu.

3 erkek evlat ve 6 torun sahibi Mehmet Hayri Sönmez’in naaşı, yarın (cumartesi) Mersin Muğdat Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

EKONOMİ Gazetesi ve ekonomim.com olarak, duayen sanayici Mehmet Hayri Sönmez’e Allah’tan rahmet, Sönmez Ailesi’ne ise başsağlığı diliyoruz.

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