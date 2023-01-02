Armada, 3 fabrikasını besleyecek 19 megavatlık GES kuruyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş., küresel ölçekte enerji mevzuatına uyumun sistematikleştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleriyle uluslararası standardizasyon yatırımlarını tamamladı. Firma yaklaşık 3 yıl boyunca sürdürdüğü projeler kapsamında uluslararası sertifikasyon kuruluşu Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen denetleme sonucunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. Enerji verimlilik oranlarını artıran ve tüketim oranlarını artık izleyebilen firma, 2023 yılında enerjide dışa bağımlılığını azaltacak güneş enerji santrali (GES) yatırımına başlayacak. Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hayri Sönmez, yurt dışı pazarlardaki rekabet güçlerini koruyup artırmak için ham madde tedarikinden ürün satışına kadar olan tüm faaliyet zincirinde yalın üretim ve yenilenebilir enerji sistemlerine odaklandıklarını kaydetti. Mehmet Hayri Sönmez, “Proje kapsamında Enerji Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan enerji verimliliğimizi artıracak 2 projemize hibe desteği aldık. Ancak geleceğimiz için bunu yeterli görmüyoruz. Kaliteli üretimle birlikte küresel piyasalarda rekabet edebilmemiz için artık güçlü ve temiz enerji kaynaklarına sahip olmamız gerekiyor. Yaşanan küresel enerji krizinden diğer firmalarda olduğu gibi bizde olumsuz etkileniyoruz. Kuracağımız yeni GES ile bu riski minimum seviyelere indirgeyip sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz. En önemlisi Enerji kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanırken hem doğamızı ve hem de milli servetimizi koruyacağız” dedi.

“Tüketici kalite ile birlikte üretimde kullanılan enerjiyi sorguluyor”

Çevreci politikaların AB Yeşil Mutabakatı’nın etkisiyle 2025 yılından itibaren ticaret hayatına hızlı bir giriş yapacağını ifade eden Mehmet Hayri Sönmez, “Gümrüklerde ve ticaret hayatında oluşan yeşil farkındalık güçlenerek büyüyecek. Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç eden bir firma olarak yeşil dönüşüm yatırımları bizim için bir zorunluluktur. Çünkü hitap ettiğimiz tüketici kitlesi artık ürünlerin kalitesinin dışında ürünlerin üretiminde kullanılan temiz üretim proseslerini sorguluyor. Artık ürünün termin süreleri ve kalitesi kadar, tarladan sofraya izlenebilirliği, üretimde kullanılan enerji oranları insanların algısında önemli bir fark yaratıyor. Tüketici kitlemiz için enerjimizi sürdürülebilir olarak doğaya zarar vermeden üreteceğiz” diye konuştu.





GES’i 3’üncü fabrikasıyla birlikte devreye alacak

Yenilebilir ve temiz enerji misyonları kapsamında 2023 yılında tamamlanmak üzere Mersin’de 350 bin metrekare arazi üzerine 19 megavatlık güneş enerji santrali yatırımı gerçekleştireceklerini kaydeden Mehmet Hayri Sönmez, proje ön çalışmaları ve arazi yatırım sürecini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Arazi üzerindeki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Sönmez, şunları söyledi: “GES Projemizde yaklaşık 19 milyon dolarlık bir bütçe öngörüyoruz. GES’imiz faaliyete girdiğinde Mersin’in yüksek güneşli gün sayısı nedeniyle kendi bütçesini 3 yılda karşılayacak. Enerji tesisimizde dünyadaki en yüksek ürün standardı olan BNEF Tier 1 listesindeki ürünler kullanılacak. Bu sayede hem faaliyette olan 2 fabrikamızın hem de 100 bin metrekare alan üzerinde inşası süren 3’üncü fabrikamızın enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü güneşten karşılayacağız. 2 fabrikamız aylık 2.5 megavatlık elektrik tüketimine sahip. Yeni fabrikamızın da devreye girmesiyle birlikte enerji tüketim oranlarımız 5 megavata çıkacak. GES ile etaplar halinde enerji üretimimizi artıracağız. Bu sayede spesifik enerji tüketim oranlarımız daha sürdürülebilir seviyelere inecek. Hem çevreyi koruyacağız hem rekabet gücümüzü artıracağız hem de daha yaşanabilir bir dünya yaratma hedefine katkı sağlayacağız.”