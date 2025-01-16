Arnavutköy'de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı

İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan ve umreden gelen yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan M.G. yönetimindeki 16 FS 327 plakalı tur otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Termal-2 kavşağı girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 GMN 300 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Yolcular kazayı yara almadan atlatırken, kazaya, otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesinin neden olduğu anlaşıldı.

Otobüsün çarptığı otomobildeki sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edilen M.G, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yolcular, valizleriyle birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse transfer edildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.