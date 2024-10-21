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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli maaş farkları açıklaması

Bakan Işıkhan, emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmediklerini değerlendirirken; 2025 asgari ücretine yönelik açıklamasında, "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" dedi. Öte yandan Işıkhan, yenidoğan soruşturmasındaki hastanelere ilişkin, "Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli maaş farkları açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, yenidoğan soruşturmasındaki hastanelere ilişkin "Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca "Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli maaş farklarına düzenleme gelecek mi?

Emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" dedi.

'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.

2025 asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan 2025 asgari ücretine yönelik soruya ise "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" yanıtını verdi.

Işıkhan ayrıca "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, özel hastanelerin fatura ve reçete incelemesinde, yapay zekadan yararlanılacağını da bildirdi.

Bakan Işıkhan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne yönelik ise "Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız" dedi.

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