Askeri depo olarak kullanılan tarihi binada büyük yangın
Erzurum’da, Milli Savunma Bakanlığı’na ait askeri depo olarak kullanılan tarihi bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binada yangın çıktı.
Yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanlığına bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binadan çıkan yangına müdahale ediliyor. Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan tarihi binadan çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Çatının da alevlere teslim olduğu yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Bu arada trafik ekipleri bölgedeki tüm yolları araç trafiğine kapattı.