Yang Ming, Arkas Bunker'la yola devam dedi

İZMİR / EKONOMİ

Dünyanın önde gelen armatörleri arasında yer alan ve Arkas Bunker’dan ilk biyoyakıt ikmalini geçen ay yapan Yang Ming, aldığı olumlu sonuçlarla yeniden Arkas Bunker’ı tercih etti.

Arkas Bunker’dan ilk biyoyakıt ikmalini kasım ayında yapan Yang Ming, çevreci “Bio24F” ürününü karbon ayak izini azaltmada somut bir adım olarak görüyor. Yang Ming bu kapsamda, biyoyakıt Bio24F’ten duyduğu memnuniyet neticesinde Arkas Bunker’dan ikinci ikmalini de aralık ayında gerçekleştirdi.

Uzun süren titiz çalışmaların ardından ISCC sertifikasını aldıktan sonra Türkiye’nin denizcilik yakıtlarında ilk Bio24F ikmalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, “Artık adımlarımız daha hızlı. Bugün dünyanın önde gelen armatörlük şirketlerinden Yang Ming’e ikinci kez Bio24F ikmali yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim için adeta bir mihenk taşı niteliği taşıyan bu ikinci ikmal, ilk yakıt ikmali sırasında elde ettiğimiz olumlu sonuçlar ve yakıtın performansından duyulan memnuniyetin bir göstergesi” dedi.

Gül, Bio24F kullanımının, armatörlerin AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamındaki karbon vergisi yükümlülüklerini azaltmanın yanı sıra CO2 emisyonlarını da önemli ölçüde düşürdüğünü gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.