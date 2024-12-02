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AVM girişlerinde ücret alınacak mı? Yetkili isimden açıklama geldi

Türkiye'de alışveriş merkezlerine giriş için kişi başı 1 TL alınacağına dair çıkan iddia büyük bir tartışma yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu söylentiye, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan yanıt geldi. Şapkacı, söz konusu iddiaları kesin bir şekilde yalanladı. Alışveriş merkezlerinin kamusal alanlar olduğunu belirten Şapkacı, bu tür uygulamaların asla gündemde olmadığını ve söylentilerin tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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AVM girişlerinde ücret alınacak mı? Yetkili isimden açıklama geldi
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Milyonlarca yurttaşın özellikle kış aylarında sıklıkla tercih ettiği alışveriş merkezleriyle ilgili ortaya atılan yeni bir iddia, gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre, AVM'lere girişte kişi başına 1 TL ücret alınacağı ve bu gelirle alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı iddia edildi. Bu iddia, alışveriş merkezi ziyaretçileri arasında büyük yankı uyandırırken, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı ise açıklama yaparak, böyle bir uygulamanın kesinlikle söz konusu olmadığını ve söylentilerin asılsız olduğunu vurguladı.

"Söz konusu iddialar asılsız"

Konu kısa sürede özellikle sosyal medya üzerinde büyük ses getirirken, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı söz konusu iddiaları reddetti.

İddiayı asparagas ve saçma olarak yorumlayan Şapkacı, “Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorlar bu söylentileri? Binlerce lira alışveriş yapan müşterilerden niye 1 TL isteyelim? Alamazsınız zaten. Alışveriş merkezleri kamusal alan. Aklıma gelmezdi, bir bu eksikti” diye konuştu.

Nuri Şapkacı’nın verdiği bilgiye göre alışveriş merkezlerinin toplam aylık ziyaretçi sayısı yaklaşık 175 milyon kişiyi buluyor. Türkiye’deki alışveriş merkezleri doğrudan 600 bin, dolaylı olarak 2.1 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

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