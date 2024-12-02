Putin ve Pezeşkiyan Suriye’yi görüştü: Koşulsuz destek vurgusu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı. İkilinin gündeminde Suriye'deki çatışma süreci vardı.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumu ele aldığını duyurdu.
Artan gerilimin üzerinde duruldu
Açıklamada, “Görüşme sırasında Suriye Arap Cumhuriyeti'nde artan gerilim üzerinde duruldu” ifadesine yer verildi.
Rusya, Suriye’nin meşru yönetimine anayasal düzenin yeniden sağlanması ve ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarının tesis edilmesi konusunda tam destek verdiğini yineledi.