Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı

29 Kasım'da TRT World'ün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını İsrail'e petrol sevkiyatını protesto ederek kesmeye çalışan dört kişi ve dışarıda slogan atan beş kişi gözaltına alınmıştı. Dört gündür gözaltında tutulan protestocular, bugün mahkeme kararıyla tutuklandı.

İsrail protestosu terör suçu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu İsrail'le ticareti protesto eden dokuz kişiyi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

"Filistin için 1000 Genç" ve "Direniş Çadırı" hesaplarından eylem gününde paylaşılan destek paylaşımları nedeniyle protestonun bu grupların planlamasıyla düzenlendiği gerekçesiyle, dokuz kişi tutuklandı.

"Cumhurbaşkanına yönelik ve hakaret içeren herhangi bir şey bulunmuyor"

Dokuz Filistin destekçisi protestocunun Avukatlarından biri olan Üsame Sarıyaşar, "Sloganlarda ve pankarta cumhurbaşkanına yönelik ve hakaret içeren herhangi bir şey bulunmuyor. Müvekkillerimiz, sözü edilen grupların planlamasıyla değil birbirlerinden habersiz olarak 'İsrail'le ticaretin kesilmesi' talebiyle programa katıldıklarını ifadelerinde belirtti" dedi.

Tutuklama talebinde dokuz kişinin bu gruplara tabii olduğu ve tüm bireylerin yasa dışı eylem yapmak için bir araya geldiği iddia ediliyor. 'Azerbaycan petrolünü neden İsrail'e gönderiyoruz' diyen protestocuların hareket ve söylemlerinin cumhurbaşkanına hakaret ve 2911 sayılı gösteri kanununa muhalefet suçu işledikleri dair kuvvetli delillerle tutuklanmaları talep edildi. Hakim dokuz protestocuya 2911 toplantı ve gösteri kanununa muhalefetten tutuklama kararı verdi.

Delil gösterilen sloganlar

Savcılık sorgusu yapılmadan mahkemeye çıkan protestoculara isnat olunan suçlamalar ile ilgili delil gösterdikleri sloganlar şöyle:

"Gemiler gazzeye hayfaya değil"

"Vicdan gemisini neden izin verilmiyor"

"Siyonistler Siyonist gemileri ülkemizde serbestçe dolaşıyor"

"free gaza"

"Nehirden denize özgür Filistin"

"Soykırımcılarla işibirliği yapanları TRT forumuna davet ediyorlar"

Bir vatandaşın açtığı Stop fueling genocide pankartıda suçlamalar içerisinde.