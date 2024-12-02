Ulusal Sakarya Fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımını güçlü bir şekilde yapmak ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıttığı ve bu yıl ‘Kültürel Renkleriyle Sakarya’ temasıyla düzenlediği 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması’nda 197 sanatçının çektiği 819 fotoğraf gün yüzüne çıktı. Fotoğraf yarışmanın birincisi Mehmet Subaşı’nın ‘Dalgalandı yine Karadeniz’ isimli fotoğrafı olurken, Saadet Tezkorkut’un ‘Tutangalar’ isimli fotoğrafı ikinci, Çiğdem Sorgut’un ‘Yayla Yolculuğu’ isimli fotoğrafı ise üçüncü oldu. Kazanan isimler ödüllerini 30 Aralık’ta Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) alacak.

22 Kasım’da son bulan yarışmada, katılımı yapılan tüm fotoğraflar Büyükşehir’in belirlediği bağımsız jürinin önüne çıktı.

Kazanan 3 fotoğraf

Her biri fotoğraf alanında uzman olan jüri üyelerinin seçimiyle Mehmet Subaşı’nın kadrajıyla ortaya çıkan “Dalgalandı Yine Karadeniz” isimli Kocaali temalı fotoğraf birinci, Saadet Tezkorkut’un çektiği “Tutangalar” Sapanca temalı fotoğraf ikinci ve Çiğdem Sorgut’un eseri olan “Yayla Yolculuğu” Dikmen Yaylası temalı fotoğraf ise üçüncü oldu.

Mansiyon ödülleri

Öte yandan Abdurrahman Çetin’in “Akbalık Güreşleri” Akyazı temalı fotoğrafı, Şevki Karaca’nın “Taraklı Arıcı” temalı fotoğrafı ve Yüksel Yavuz’un ise “Gün Batımı Davlumbaz” Akyazı temalı fotoğrafı mansiyon ödülü kazandı.

Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye ise 12 bin TL ödül verilecek. Mansiyonda seçilen ilk 3 fotoğraf için sanatçılara 10’ar bin TL ödül takdim edilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ayrıca sergileme alan her bir fotoğrafçıya da bin TL ödül verecek. Ödül töreni 30 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.