Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürüten Ömer Barutçu, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri ile boğuşan Barutçu Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştirmişti.

TBMM'de tören düzenlenecek

Ankara'da hayatını kaybeden Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki törenin ardından öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ömer Barutçu kimdir?

Ömer Barutçu, 1942 yılında dünyaya geldi. Babasının adı Hüsnü, annesinin adı Ayşe'dir. İlk öğrenimini Kilimli İlkokulu'nda; orta ve lise öğrenimini Zonguldak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünü bitirdi. Ömer Barutçu, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomist, Araştırmacı ve Daire Başkanıydı. 5. (XVI), XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Zonguldak Milletvekilidir. 53. ve 54. hükûmette Ulaştırma Bakanıydı. 49. hükûmette GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanı, 51. hükûmette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve 52. hükûmette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanıydı. Evli ve iki çocuk babasıdır.