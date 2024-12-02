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GTO Başkanı Aslantaş: Gebze’ye yeni bir araç muayene istasyonu kazandıracağız

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aslantaş, Gebze’ye yeni bir muayene istasyonu kazandırmak için Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Kocaeli Bölge
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GTO Başkanı Aslantaş: Gebze’ye yeni bir araç muayene istasyonu kazandıracağız
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TÜVTÜRK Muayene İstasyonu’nda oluşan yoğunluk sebebiyle sıkıntılar yaşandığını dile getiren Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze’ye yeni bir muayene istasyonu kazandırmak için geçtiğimiz ay TÜVTÜRK’ e bir ziyaret gerçekleştirerek gelen talep ve istekleri dile getirdi.

Yeni muayene istasyonu kısa sürede kurulacak

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, şu açıklamalarda bulundu: “Kıtalararası geçiş güzergahları üzerinde yer almamız ve yetki alanlarımız içerisinde 10 adet OSB’nin bulunması, bölgemizin ticaret hacminin buna paralel olarak da ticari araç sayısının her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Üyelerimiz ve özellikle lojistik sektöründen gelen talepler doğrultusunda, araç muayenesi için randevuların daha kısa sürede verilmesi ve işlerin hızlanması için çalışma başlattık. Bu bağlamda 1 adet bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyon sayısının 2’ye çıkartılması noktasında geçtiğimiz ay TÜVTÜRK’ e bir ziyaret gerçekleştirerek gelen talep ve istekleri dile getirdik. Yaptığımız ziyaretin ardından odamızda misafir ettiğimiz TÜVTÜRK Kıdemli Bölge Müdürü Onur Nezir ve ekibi, odamızın talepleri doğrultusunda çok hızlı bir aksiyon alarak, yeni araç muayene istasyonunun hizmete başlaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getirdiler.”

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