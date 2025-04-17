Avukat Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana ''DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak'' suçundan tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

Kozağaçlı'nın tahliyesi Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyuruldu.

Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur! pic.twitter.com/zHBga5pIX9 — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelm) April 16, 2025

Kozağaçlı’yı, 19 Mart operasyonlarında tutuklanan ve sonra serbest kalan gençlerin yakınları Marmara Cezaevi’nin çıkışında karşıladı. Cezaevinin önünde bekleyenler Kozağaçlı’ya çiçek verdi.

Kozağaçlı cezaevi çıkışında, “Muhalefetin yükseldiği dönemlerde yan yana olmak, bir arada olmak çok güzel” dedi.

Ne oldu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 30 Nisan 2024’te Kozağaçlı hakkında verilen kararı onamıştı. Daire, ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve Av. Barkın Timtik’e “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan verilen cezaların temyiz talebini reddetmişti.

Kararda, “bozmaya uyularak yapılan yargılama sürecindeki işlemlerin usule ve yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin hukuka uygun biçimde elde edildiği, savunma ve iddiaların eksiksiz şekilde incelendiği” belirtilmiş; eylemlerin doğru nitelendirildiği ve cezaların şahsileştirilerek uygulandığı ifade edilmişti.

Yargıtay, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019 tarihli kararına ilişkin ise yeniden yargılama yapılmasına gerek olmadığına hükmetmiş, Kozağaçlı’nın cezasının “CMK’nın 283. maddesi uyarınca kazanılmış hakkı gözetilerek 10 yıl 15 ay hapis cezası olarak infazına” karar verildiğini belirtmişti.

Yargıtay ayrıca, avukatların duruşmalı inceleme taleplerini reddetmiş, gizli tanık beyanlarının karar üzerinde etkili olmadığını kaydetmişti.