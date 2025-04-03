Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat’ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada “Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

“Yanındayım gülüm”

Pusat’a 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, başrol oynadığı TRT tabii’nin “Muhabir” dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra gelen haberle işten oldu.

SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.

Boran Kuzum da diziden çıkarılmıştı

Boran Kuzum, "Canım, güzel insan" notuyla paylaştığı mesajında, Aybüke Pusat'a yanındayım diyerek destek verdi. İlerleyen saatlerde, Kuzum’un da boykot çağrısına destek vermesi nedeniyle TRT Tabii'nin 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.