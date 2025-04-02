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Aybüke Pusat'a destek veren Boran Kuzum da TRT dizisinden çıkarıldı

Boykot paylaşımının ardından TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek veren Boran Kuzum çekimlere bir gün kala TRT Tabii'deki dizinin kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Aybüke Pusat'a destek veren Boran Kuzum da TRT dizisinden çıkarıldı
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Deniz Baysal’ın başrolünü oynayacağı TRT Tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum projeden çıkarıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT’nin dijital platformu Tabii için çekilecek dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” kendisiyle çalışamayacakları iletildi.

Aybüke Pusat'a destek vermişti 

Boran Kuzum, Instagram’dan boykot çağrısına destek veren paylaşım yapmasının ardından TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla “yanındayım” mesajını vermişti. 

Çekimler yarın başlayacaktı

“Bir Ruh Macerası” dizisi Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hikâyesini ele alıyor. Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Nail Doğan’ın yapacağı 10 bölümlük dizide Boran Kuzum, Şasa’nın ilk eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu. Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy’un rol alacağı dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.

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