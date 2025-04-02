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Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a destek: İlk fırsatta kendisine teklif yapacağım

TRT'nin Teşkilat dizisinden, 2 Nisan boykotunu paylaştığı için çıkarılan Aybüke Pusat'a, ünlü yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz'dan destek geldi. Demirkubuz, Pusat'a "Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" diyerek dayanışma gösterdi.

Haber Merkezi
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Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a destek: İlk fırsatta kendisine teklif yapacağım
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TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotunu Instagram'da paylaştığı için hedef gösterildi. Paylaşımını kısa süre sonra silmesine rağmen, TRT Pusat'ı diziden kovdu. TRT Kurumsal hesabından yapılan açıklamada, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" denildi.

"İlk fırsatta kendisine teklif yapacağım"

Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz bu duruma tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza Aybüke Pusat ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın. Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım."

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