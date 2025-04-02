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Fitch'ten Türkiye'ye not uyarısı!

Fitch, Türkiye’deki son siyasi gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yapılan açıklamada, uluslararası rezervlerin seyri ve makroekonomik politika adımlarının, Türkiye’nin kredi notu üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde kilit rol oynayacağı vurgulandı.

Haber Merkezi
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Fitch'ten Türkiye'ye not uyarısı!
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye değerlendirmesi yaptı.

Fitch’ten yapılan açıklamada, “Rezervler ve politika tepkisi Türkiye'deki son huzursuzluğun etkisini değerlendirmede kilit önem taşıyor” denildi.

Fitch açıklamasında, Türkiye’nin değerlendirmesine işaret ederken, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası rezervlerin seyri ve makroekonomik politika ayarları, Türkiye'deki son siyasi olayların ülke kredisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde kilit rol oynayacaktır.”

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