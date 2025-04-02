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Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat'a destek: Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez!

Oyuncular Sendikası, yaptığı "boykot" çağrısının ardından TRT'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız" denildi.

Haber Merkezi
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Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat'a destek: Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez!
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Oyuncular Sendikası, "boykot" çağrısına destek veren oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinin kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi.

TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından 2 Nisan boykotuna katılım çağrısı içeren bir paylaşım yaptı.

Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından TRT'nin konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

TRT, Pusat'ın dizi kadrosundan çıkartılması için "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir" gerekçesini sundu.

"Kendisinin yanındayız"

Oyuncular Sendikası da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pusat'a desteğini duyurdu.

Açıklamada, boykotun, "Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimi" olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır. Meslektaşımız Aybüke Pusat ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ve kendisinin yanındayız. Sanat emeği, ifade özgürlüğüyle anlam bulur. Hiçbir oyuncu, düşüncesini dile getirdiği için işinden edilemez."

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