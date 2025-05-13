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Aylin Nazlıaka: Kırmızı Bayrak Projesi’nin ilk uygulamasını İstanbul'da başlatıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Engelli haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan Kırmızı Bayrak Projesi’nin ilk uygulamasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde İstanbul’da başlatıyoruz. Bu adım, yalnızca sembolik bir başlangıç değil; aynı zamanda tüm Türkiye’ye yayılan kapsayıcı bir dönüşümün işaretidir” ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
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Aylin Nazlıaka: Kırmızı Bayrak Projesi’nin ilk uygulamasını İstanbul'da başlatıyoruz
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CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, engelli haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan “Kırmızı Bayrak” projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“CHP olarak engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyoruz"

Nazlıaka, tanıtım toplantısının 14 Mayıs Çarşamba İstanbul Ataşehir’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirileceği projeye ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

“CHP olarak engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyoruz. 14 Mayıs 2025 tarihinde, Kırmızı Bayrak Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Kırmızı Bayrak Projesi, ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından dönemin Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’nun öncülüğünde başlatılmıştı. Engelli bireylerin en temel sorunlarından biri olan erişilebilirlik meselesine çözüm üretmek için yerel ölçekte başlayan bu çalışmayı, şimdi çok daha geniş bir kapsayıcılıkla Türkiye geneline yaymak üzere yola çıkıyoruz.”

Açıklamasında proje hazırlıklarının tamamlandığını belirten Nazlıaka, pilot uygulama kapsamında ilk olarak kreşler, yurtlar ve kent lokantalarının projeye dahil edildiğini söyledi. “Bu kapsamda, Kırmızı Bayrak Projesi’nin ilk uygulamasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde İstanbul’da başlatıyoruz” diyen Nazlıaka, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Kırmızı Bayrak Projesi’nin ilk uygulaması 14 Mayıs'ta

“14 Mayıs Çarşamba günü, saat 14.30’da İstanbul Ataşehir’de düzenleyeceğimiz tanıtım toplantımızda, erişilebilirlik standartlarını eksiksiz yerine getiren Ataşehir Esatpaşa Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi’ne, kırmızı bayrağı takdim edeceğiz. Bu adım, yalnızca sembolik bir başlangıç değil; aynı zamanda tüm Türkiye’ye yayılan kapsayıcı bir dönüşümün işaretidir.”

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