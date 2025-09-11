AYM, CHP’nin kurultay davasında ‘görevsizlik’ başvurusunu reddetti

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 saat 09.00’da görülmesine karar vermişti.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda “iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları” iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki “görev” tartışması AYM’ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği “görevsizlik” kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK’nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM’ye başvurmuştu.

“Terörsüz Türkiye’den dönüş yok”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yürüttüğü” Terörsüz Türkiye Buluşmaları” hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeni yüzyıldaki Kızılelma’sının, “21. Yüzyılda Lider Ülke” hedefine ulaşmak olduğunu belirterek, başarılı olabilmek için, Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin boşa gitmemesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu ve teşvik edici gelişmeler yaşandığını, hem iç barışın tesisine dair beklentilerin arttığını hem de Türkiye’nin yoluna dinamit döşeyen şer odaklarının terör silahlarını ellerinden alındığını belirten Yalçın, “Ne var ki oyunları bozulan terör baronlarıyla bunların içerideki taşeronlarının, MHP ve Terörsüz Türkiye aleyhindeki karalama kampanyaları sürmektedir. Milletvekillerimiz, partililerimiz, teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız; gerek MHP, gerekse Terörsüz Türkiye aleyhinde sürdürülen kara propagandaların, itham ve suçlamaların asılsızlığını gerekçeleriyle halka anlatmak üzere yurdun dört yanına yayılmaktadır” dedi.

Komisyon 8’inci toplantıyı yapacak

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 8’inci toplantısını yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak komisyon bugün, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİ- YE KAMU-SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcilerini dinleyecek.