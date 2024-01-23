Aysel Öymen kimdir? Aysel Öymen kimin eşi?

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti.

AYSEL ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen ile evli olan Aysel Öymen iki çocuk sahibiydi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Aysel Öymen, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ekonomi ve finans alanındaki deneyimiyle bilinen Aysel Öymen, ülkenin mali politikalarının şekillenmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Aysel Öymen Türkiye'ye döviz akımı sağlayan OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu'nda Türk heyetlerine de başkanlık etti.

Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aysel Öymen'in cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi.