Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.16 12:01:24 37.3772 40.2235 3.8 -.- 1.5 -.- PINARCIK-DERIK (MARDIN) İlksel

2024.04.16 11:39:37 39.4037 29.0503 9.1 -.- 1.4 -.- IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.04.16 11:32:42 35.7463 31.2383 10.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.16 11:27:04 38.2947 39.7812 5.4 -.- 2.0 -.- SABIRLI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel

2024.04.16 11:13:46 36.0595 30.4162 18.5 -.- 3.1 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2024.04.16 10:13:41 40.3157 31.8150 7.4 -.- 2.0 -.- SARIKAYA-KIBRISCIK (BOLU) İlksel

2024.04.16 09:04:08 38.0313 26.2248 7.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.16 08:56:47 41.0697 43.8848 14.1 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel

2024.04.16 08:24:16 35.9372 25.8937 108.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.16 07:52:02 37.7818 37.7402 5.0 -.- 2.6 -.- AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.16 07:43:18 38.3362 37.8580 7.8 -.- 2.3 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.16 07:25:10 40.3220 27.5787 5.1 -.- 1.3 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2024.04.16 07:07:53 36.2912 36.2025 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel

2024.04.16 07:04:53 38.5338 39.3523 6.9 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2024.04.16 06:47:02 38.8878 37.3913 7.8 -.- 1.2 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.16 06:36:55 38.0632 37.4010 4.3 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.16 06:35:23 38.5918 36.9853 14.3 -.- 1.5 -.- BASOREN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.16 06:32:59 37.9478 28.9352 21.0 -.- 1.3 -.- KOPRUBASI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2024.04.16 06:29:34 34.5970 33.0870 26.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.16 06:22:22 38.7635 37.4495 7.8 -.- 1.3 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.16 06:13:34 37.0652 28.3318 4.3 -.- 1.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2024.04.16 05:49:25 38.2825 37.7465 5.2 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.16 05:38:09 38.1438 36.7045 7.2 -.- 2.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.16 05:16:26 36.9628 27.4912 5.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.16 05:06:22 38.3258 30.4707 8.2 -.- 1.8 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.04.16 04:46:44 37.3142 37.0768 6.7 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.16 04:46:15 40.3603 25.8563 8.0 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2024.04.16 04:13:00 38.3263 37.9420 5.0 -.- 1.0 -.- BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.16 04:12:02 38.8445 27.3068 5.4 -.- 1.0 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel

2024.04.16 03:51:26 38.9127 39.0608 8.2 -.- 2.1 -.- AYAZPINAR-PERTEK (TUNCELI) İlksel

2024.04.16 03:45:58 36.7133 36.2665 8.0 -.- 1.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel

2024.04.16 03:40:15 38.0107 26.1765 1.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.04.16 03:16:06 37.7598 37.1773 12.3 -.- 1.0 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.16 02:55:24 38.0150 36.5112 6.2 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.16 02:27:09 37.1477 36.7507 5.4 -.- 0.8 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.16 02:20:30 37.1833 28.7080 12.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2024.04.16 02:17:24 38.8115 37.4287 10.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.16 02:11:02 37.2922 37.0557 18.5 -.- 1.1 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.16 02:05:58 38.3427 34.9767 2.6 -.- 2.4 -.- SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel

2024.04.16 01:40:34 38.8335 38.8052 5.0 -.- 1.4 -.- BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG) İlksel

2024.04.16 01:38:08 37.6853 36.2293 4.5 -.- 1.4 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.16 01:28:40 38.1935 37.9248 4.1 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.16 01:22:14 40.4160 28.8770 5.6 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.04.16 01:15:47 38.1452 37.8653 6.6 -.- 3.4 3.3 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.04.16 00:52:20 39.4678 26.2462 9.7 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2024.04.16 00:35:55 38.9000 39.0213 15.6 -.- 2.0 -.- KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI) İlksel

AFAD 16 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-16 11:27:06 38.34583 39.68167 19.64 ML 1.7 Ergani (Diyarbakır)

2024-04-16 11:13:46 35.88361 30.48778 29.32 ML 3.0 Akdeniz - [48.94 km] Kumluca (Antalya)

2024-04-16 11:12:11 37.06222 28.84306 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-16 10:13:38 40.09944 31.78028 6.94 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)

2024-04-16 09:04:06 38.63472 26.2375 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [13.55 km] Karaburun (İzmir)

2024-04-16 08:56:48 41.10861 43.81972 7.12 ML 2.2 Shirak (Ermenistan) - [23.55 km] Akyaka (Kars)

2024-04-16 08:24:20 35.54917 26.86889 8.66 ML 2.8 Ege Denizi - [137.33 km] Datça (Muğla)

2024-04-16 08:13:32 37.07361 28.92444 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)

2024-04-16 08:09:23 39.56722 38.01444 7.0 ML 1.4 Zara (Sivas)

2024-04-16 08:03:55 38.10833 38.48833 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)

2024-04-16 07:52:02 37.72556 37.70667 13.41 ML 2.6 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-04-16 07:43:19 38.25306 37.81222 7.0 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-16 07:25:12 40.36694 27.54417 9.2 ML 1.3 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.60 km] Gönen (Balıkesir)

2024-04-16 07:22:59 38.52361 38.97139 6.83 ML 1.0 Merkez (Elazığ)

2024-04-16 07:19:07 38.08556 39.10056 7.3 ML 1.4 Gerger (Adıyaman)

2024-04-16 07:07:52 36.40583 36.27778 6.94 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)

2024-04-16 07:04:53 38.49083 39.345 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)

2024-04-16 06:47:05 38.83028 37.42194 6.84 ML 1.2 Gürün (Sivas)

2024-04-16 06:36:57 38.13028 37.51556 7.06 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-16 06:35:28 38.79806 37.39778 7.05 ML 1.6 Gürün (Sivas)

2024-04-16 06:32:59 38.00722 29.03028 7.0 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)

2024-04-16 06:29:36 34.4175 32.08639 15.0 ML 2.2 Akdeniz - [189.45 km] Anamur (Mersin)

2024-04-16 06:22:21 38.83389 37.41833 6.92 ML 1.6 Gürün (Sivas)

2024-04-16 06:13:34 37.07083 28.33778 7.01 ML 1.2 Ula (Muğla)

2024-04-16 06:07:58 38.09917 38.31389 6.95 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-16 05:38:10 38.15389 36.70444 7.0 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-16 05:16:27 36.9875 27.51694 5.85 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.80 km] Bodrum (Muğla)

2024-04-16 05:06:22 38.31139 30.50611 6.91 ML 1.7 Dinar (Afyonkarahisar)

2024-04-16 04:46:44 37.31944 37.03333 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-16 04:13:02 38.28806 37.95111 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2024-04-16 04:12:01 38.91 27.32139 7.12 ML 1.2 Yunusemre (Manisa)

2024-04-16 03:51:25 38.91111 39.01722 7.06 ML 2.0 Pertek (Tunceli)

2024-04-16 03:46:00 36.64361 36.39861 6.95 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)

2024-04-16 03:40:15 37.97 26.19722 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [34.38 km] Çeşme (İzmir)

2024-04-16 03:34:51 38.91056 28.14194 6.59 ML 1.0 Gördes (Manisa)

2024-04-16 03:30:09 38.45444 39.40639 7.0 ML 1.0 Maden (Elazığ)

2024-04-16 03:26:22 38.27944 37.71361 6.34 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)

2024-04-16 03:16:13 37.99694 37.62611 6.99 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-16 03:07:45 38.22556 38.05222 6.74 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-16 02:55:24 38.03194 36.53472 6.92 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-16 02:27:10 37.11944 36.61083 7.0 ML 1.2 İslahiye (Gaziantep)

2024-04-16 02:20:39 38.26167 38.15306 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-16 02:20:31 37.23917 28.74306 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)

2024-04-16 02:17:24 38.83667 37.40694 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-04-16 02:11:03 37.30056 37.02 7.0 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-16 02:07:25 40.15528 44.5225 7.0 ML 1.4 Erevan (Ermenistan) - [21.14 km] Karakoyunlu (Iğdır)

2024-04-16 02:05:57 38.32444 34.93528 7.04 ML 2.4 Merkez (Niğde)

2024-04-16 01:40:35 38.88167 38.76861 7.0 ML 1.1 Keban Barajı - [04.11 km] Çemişgezek (Tunceli)

2024-04-16 01:38:07 37.77167 36.31889 7.0 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-04-16 01:28:40 38.12278 37.86028 8.83 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-16 01:22:14 40.38417 28.925 7.37 ML 0.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.08 km] Mudanya (Bursa)

2024-04-16 01:15:48 38.13833 37.87333 8.17 MW 3.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-16 00:52:21 39.4075 26.22306 6.36 ML 1.9 Ege Denizi - [10.12 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-04-16 00:50:04 38.24611 38.57639 7.14 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2024-04-16 00:49:08 38.34472 37.44222 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-16 00:36:55 38.225 38.10972 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-16 00:35:56 38.90611 38.99806 7.0 ML 1.5 Çemişgezek (Tunceli)