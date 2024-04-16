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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 16 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.16 12:01:24  37.3772   40.2235        3.8      -.-  1.5  -.-   PINARCIK-DERIK (MARDIN)                           İlksel

2024.04.16 11:39:37  39.4037   29.0503        9.1      -.-  1.4  -.-   IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2024.04.16 11:32:42  35.7463   31.2383       10.4      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.16 11:27:04  38.2947   39.7812        5.4      -.-  2.0  -.-   SABIRLI-ERGANI (DIYARBAKIR)                       İlksel

2024.04.16 11:13:46  36.0595   30.4162       18.5      -.-  3.1  -.-   MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               İlksel

2024.04.16 10:13:41  40.3157   31.8150        7.4      -.-  2.0  -.-   SARIKAYA-KIBRISCIK (BOLU)                         İlksel

2024.04.16 09:04:08  38.0313   26.2248        7.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.16 08:56:47  41.0697   43.8848       14.1      -.-  2.2  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.04.16 08:24:16  35.9372   25.8937      108.8      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.16 07:52:02  37.7818   37.7402        5.0      -.-  2.6  -.-   AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN)                          İlksel

2024.04.16 07:43:18  38.3362   37.8580        7.8      -.-  2.3  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.04.16 07:25:10  40.3220   27.5787        5.1      -.-  1.3  -.-   CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR)                   İlksel

2024.04.16 07:07:53  36.2912   36.2025        5.0      -.-  1.6  -.-   BUYUKDALYAN-(HATAY)                               İlksel

2024.04.16 07:04:53  38.5338   39.3523        6.9      -.-  2.2  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.04.16 06:47:02  38.8878   37.3913        7.8      -.-  1.2  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.04.16 06:36:55  38.0632   37.4010        4.3      -.-  1.8  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.16 06:35:23  38.5918   36.9853       14.3      -.-  1.5  -.-   BASOREN-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.04.16 06:32:59  37.9478   28.9352       21.0      -.-  1.3  -.-   KOPRUBASI-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel

2024.04.16 06:29:34  34.5970   33.0870       26.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.16 06:22:22  38.7635   37.4495        7.8      -.-  1.3  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.04.16 06:13:34  37.0652   28.3318        4.3      -.-  1.5  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.04.16 05:49:25  38.2825   37.7465        5.2      -.-  1.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.04.16 05:38:09  38.1438   36.7045        7.2      -.-  2.9  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.16 05:16:26  36.9628   27.4912        5.3      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.04.16 05:06:22  38.3258   30.4707        8.2      -.-  1.8  -.-   YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)                     İlksel

2024.04.16 04:46:44  37.3142   37.0768        6.7      -.-  1.3  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.16 04:46:15  40.3603   25.8563        8.0      -.-  1.4  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.04.16 04:13:00  38.3263   37.9420        5.0      -.-  1.0  -.-   BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.04.16 04:12:02  38.8445   27.3068        5.4      -.-  1.0  -.-   PELITALAN-(MANISA)                                İlksel

2024.04.16 03:51:26  38.9127   39.0608        8.2      -.-  2.1  -.-   AYAZPINAR-PERTEK (TUNCELI)                        İlksel

2024.04.16 03:45:58  36.7133   36.2665        8.0      -.-  1.0  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)                            İlksel

2024.04.16 03:40:15  38.0107   26.1765        1.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.16 03:16:06  37.7598   37.1773       12.3      -.-  1.0  -.-   KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.16 02:55:24  38.0150   36.5112        6.2      -.-  1.6  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.04.16 02:27:09  37.1477   36.7507        5.4      -.-  0.8  -.-   GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.04.16 02:20:30  37.1833   28.7080       12.7      -.-  1.2  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.04.16 02:17:24  38.8115   37.4287       10.4      -.-  1.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.04.16 02:11:02  37.2922   37.0557       18.5      -.-  1.1  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.16 02:05:58  38.3427   34.9767        2.6      -.-  2.4  -.-   SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI)                      İlksel

2024.04.16 01:40:34  38.8335   38.8052        5.0      -.-  1.4  -.-   BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG)                           İlksel

2024.04.16 01:38:08  37.6853   36.2293        4.5      -.-  1.4  -.-   RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.16 01:28:40  38.1935   37.9248        4.1      -.-  2.1  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.04.16 01:22:14  40.4160   28.8770        5.6      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.04.16 01:15:47  38.1452   37.8653        6.6      -.-  3.4  3.3   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.04.16 00:52:20  39.4678   26.2462        9.7      -.-  1.8  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel

2024.04.16 00:35:55  38.9000   39.0213       15.6      -.-  2.0  -.-   KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI)                         İlksel

AFAD 16 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer     

2024-04-16 11:27:06       38.34583              39.68167              19.64     ML         1.7          Ergani (Diyarbakır)         

2024-04-16 11:13:46       35.88361              30.48778              29.32     ML         3.0          Akdeniz - [48.94 km] Kumluca (Antalya)               

2024-04-16 11:12:11       37.06222              28.84306              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-04-16 10:13:38       40.09944              31.78028              6.94       ML         1.8          Beypazarı (Ankara)        

2024-04-16 09:04:06       38.63472              26.2375                7.0          ML         2.2          Ege Denizi - [13.55 km] Karaburun (İzmir)               

2024-04-16 08:56:48       41.10861              43.81972              7.12       ML         2.2          Shirak (Ermenistan) - [23.55 km] Akyaka (Kars)   

2024-04-16 08:24:20       35.54917              26.86889              8.66       ML         2.8          Ege Denizi - [137.33 km] Datça (Muğla)

2024-04-16 08:13:32       37.07361              28.92444              7.0          ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-04-16 08:09:23       39.56722              38.01444              7.0          ML         1.4          Zara (Sivas)       

2024-04-16 08:03:55       38.10833              38.48833              7.0          ML         1.5          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-16 07:52:02       37.72556              37.70667              13.41     ML         2.6          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-04-16 07:43:19       38.25306              37.81222              7.0          ML         2.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-16 07:25:12       40.36694              27.54417              9.2          ML         1.3          Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.60 km] Gönen (Balıkesir)           

2024-04-16 07:22:59       38.52361              38.97139              6.83       ML         1.0          Merkez (Elazığ)               

2024-04-16 07:19:07       38.08556              39.10056              7.3          ML         1.4          Gerger (Adıyaman)       

2024-04-16 07:07:52       36.40583              36.27778              6.94       ML         1.4          Kırıkhan (Hatay)              

2024-04-16 07:04:53       38.49083              39.345   7.0          ML         2.1          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-16 06:47:05       38.83028              37.42194              6.84       ML         1.2          Gürün (Sivas)   

2024-04-16 06:36:57       38.13028              37.51556              7.06       ML         1.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-16 06:35:28       38.79806              37.39778              7.05       ML         1.6          Gürün (Sivas)   

2024-04-16 06:32:59       38.00722              29.03028              7.0          ML         1.4          Pamukkale (Denizli)      

2024-04-16 06:29:36       34.4175                32.08639              15.0       ML         2.2          Akdeniz - [189.45 km] Anamur (Mersin)               

2024-04-16 06:22:21       38.83389              37.41833              6.92       ML         1.6          Gürün (Sivas)   

2024-04-16 06:13:34       37.07083              28.33778              7.01       ML         1.2          Ula (Muğla)       

2024-04-16 06:07:58       38.09917              38.31389              6.95       ML         0.7          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-16 05:38:10       38.15389              36.70444              7.0          ML         3.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-16 05:16:27       36.9875                27.51694              5.85       ML         1.5          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.80 km] Bodrum (Muğla)             

2024-04-16 05:06:22       38.31139              30.50611              6.91       ML         1.7          Dinar (Afyonkarahisar)

2024-04-16 04:46:44       37.31944              37.03333              7.0          ML         1.3          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-16 04:13:02       38.28806              37.95111              7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-16 04:12:01       38.91     27.32139              7.12       ML         1.2          Yunusemre (Manisa)    

2024-04-16 03:51:25       38.91111              39.01722              7.06       ML         2.0          Pertek (Tunceli)              

2024-04-16 03:46:00       36.64361              36.39861              6.95       ML         1.3          Kırıkhan (Hatay)              

2024-04-16 03:40:15       37.97     26.19722              7.0          ML         1.9          Ege Denizi - [34.38 km] Çeşme (İzmir)  

2024-04-16 03:34:51       38.91056              28.14194              6.59       ML         1.0          Gördes (Manisa)            

2024-04-16 03:30:09       38.45444              39.40639              7.0          ML         1.0          Maden (Elazığ)

2024-04-16 03:26:22       38.27944              37.71361              6.34       ML         1.1          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-16 03:16:13       37.99694              37.62611              6.99       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-16 03:07:45       38.22556              38.05222              6.74       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-16 02:55:24       38.03194              36.53472              6.92       ML         1.8          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-16 02:27:10       37.11944              36.61083              7.0          ML         1.2          İslahiye (Gaziantep)      

2024-04-16 02:20:39       38.26167              38.15306              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-16 02:20:31       37.23917              28.74306              7.0          ML         1.1          Menteşe (Muğla)          

2024-04-16 02:17:24       38.83667              37.40694              7.0          ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-04-16 02:11:03       37.30056              37.02     7.0          ML         0.9          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-16 02:07:25       40.15528              44.5225                7.0          ML         1.4          Erevan (Ermenistan) - [21.14 km] Karakoyunlu (Iğdır)  

2024-04-16 02:05:57       38.32444              34.93528              7.04       ML         2.4          Merkez (Niğde)              

2024-04-16 01:40:35       38.88167              38.76861              7.0          ML         1.1          Keban Barajı - [04.11 km] Çemişgezek (Tunceli)             

2024-04-16 01:38:07       37.77167              36.31889              7.0          ML         1.5          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-04-16 01:28:40       38.12278              37.86028              8.83       ML         2.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-16 01:22:14       40.38417              28.925   7.37       ML         0.9          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.08 km] Mudanya (Bursa)           

2024-04-16 01:15:48       38.13833              37.87333              8.17       MW       3.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-16 00:52:21       39.4075                26.22306              6.36       ML         1.9          Ege Denizi - [10.12 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-04-16 00:50:04       38.24611              38.57639              7.14       ML         1.0          Battalgazi (Malatya)      

2024-04-16 00:49:08       38.34472              37.44222              7.0          ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-16 00:36:55       38.225   38.10972              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-16 00:35:56       38.90611              38.99806              7.0          ML         1.5          Çemişgezek (Tunceli)