Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Nisan 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Nisan tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Nisan son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.04.17 11:30:33 39.3110 40.1635 5.0 -.- 2.8 -.- DEMIRDOS-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.04.17 11:27:45 39.3010 40.1945 5.0 -.- 2.3 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.04.17 10:43:21 38.2465 37.7598 9.0 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.17 10:18:36 38.3873 38.2247 15.4 -.- 1.5 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2024.04.17 09:53:31 36.6388 36.3917 1.5 -.- 1.7 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.04.17 09:34:36 38.1085 36.8060 5.4 -.- 2.1 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 09:00:42 39.2890 40.1883 5.3 -.- 2.3 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.04.17 08:59:41 39.2413 40.2022 6.4 -.- 2.3 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.04.17 08:58:30 37.8707 32.0485 5.0 -.- 1.7 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2024.04.17 08:55:48 37.8747 32.0537 5.4 -.- 1.7 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
2024.04.17 08:42:42 38.4765 37.2592 5.0 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 07:49:43 38.4363 39.4325 6.6 -.- 2.2 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.04.17 07:27:48 40.2997 27.0263 7.2 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.17 07:13:14 40.2917 27.0315 10.7 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.17 07:09:43 40.2905 27.0278 12.4 -.- 2.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.17 06:39:07 37.8502 36.2862 2.8 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.17 06:14:50 38.4558 39.4852 5.0 -.- 1.4 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.17 06:06:42 38.4403 36.3228 28.8 -.- 1.3 -.- DEGIRMENTAS-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.04.17 06:03:35 38.1220 37.7515 13.8 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.17 05:00:33 37.7903 27.0465 6.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.17 04:21:48 34.7473 24.7785 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.17 04:01:08 38.3212 24.1400 27.7 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.17 03:49:39 37.4977 26.8732 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.17 03:42:18 40.8040 27.9613 13.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.04.17 03:33:24 38.8658 40.1342 5.0 -.- 2.0 -.- OKCULAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.04.17 03:29:28 37.7938 26.9958 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.17 03:17:35 37.8247 27.0360 3.1 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.17 03:11:18 37.8343 36.2020 5.0 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.17 02:49:49 40.2850 27.0415 11.7 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.17 02:44:35 40.2915 27.0247 9.0 -.- 1.7 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.17 02:12:23 40.5920 28.8767 5.2 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.04.17 01:32:23 37.4358 36.9973 6.0 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 01:27:59 39.2332 40.1385 10.1 -.- 2.1 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.04.17 00:52:46 38.3133 37.7815 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.17 00:25:04 37.9062 36.4128 8.0 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 00:09:48 38.1323 38.5838 5.0 -.- 4.3 4.3 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
AFAD 17 Nisan son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-04-17 11:30:34 39.30278 40.18167 7.0 ML 2.7 Kiğı (Bingöl)
2024-04-17 11:27:45 39.29306 40.17917 6.66 ML 1.9 Kiğı (Bingöl)
2024-04-17 10:56:50 39.14722 40.20694 7.82 ML 1.7 Karakoçan (Elazığ)
2024-04-17 10:52:00 40.29 27.02694 11.88 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 10:43:21 38.24417 37.75889 12.92 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-04-17 10:18:36 38.33 38.18417 6.96 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-17 09:34:36 38.10833 36.77333 7.02 ML 2.1 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-04-17 08:59:42 39.29306 40.19222 14.53 ML 2.4 Kiğı (Bingöl)
2024-04-17 08:58:31 37.88333 32.06889 7.03 ML 1.5 Meram (Konya)
2024-04-17 08:55:48 37.89278 32.07528 7.03 ML 1.5 Meram (Konya)
2024-04-17 08:42:44 38.45361 37.3175 7.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2024-04-17 08:27:20 38.21889 38.13778 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-17 07:49:44 38.44444 39.42306 7.0 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2024-04-17 07:27:47 40.29417 27.05389 7.02 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 07:13:14 40.28333 27.01583 10.6 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 07:12:13 38.47194 38.02917 6.97 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-04-17 07:10:07 38.13639 38.155 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-17 07:09:44 40.28861 27.05278 4.95 ML 2.0 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 07:05:57 37.79194 35.36722 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-04-17 07:05:43 40.28722 27.03667 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 07:05:22 40.29472 27.03639 6.93 ML 1.1 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 07:04:31 37.98 37.63972 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-17 07:01:53 38.23417 37.78528 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-17 06:54:29 37.95333 37.6925 7.07 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-17 06:41:00 38.33833 37.59333 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-04-17 06:39:06 37.83917 36.23222 6.99 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-04-17 06:24:33 38.13778 38.52333 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-04-17 06:21:44 38.26056 37.71889 7.01 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-04-17 06:16:07 39.00111 42.64417 7.0 ML 1.4 Malazgirt (Muş)
2024-04-17 06:14:52 38.44556 39.40583 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-04-17 06:06:39 38.32556 36.42694 7.0 ML 1.4 Sarız (Kayseri)
2024-04-17 06:03:35 38.1675 37.81944 10.28 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-17 05:57:58 38.60806 31.60444 8.03 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya)
2024-04-17 05:50:03 38.09167 36.93611 6.96 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-17 05:41:21 38.44222 39.42861 7.0 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2024-04-17 05:40:00 36.86833 28.93167 5.03 ML 0.8 Dalaman (Muğla)
2024-04-17 05:37:16 38.44861 39.43972 7.0 ML 1.4 Maden (Elazığ)
2024-04-17 05:25:18 40.565 36.46583 13.36 ML 1.1 Erbaa (Tokat)
2024-04-17 05:21:01 38.13361 38.37583 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-17 05:07:06 36.34444 26.63694 37.1 ML 2.0 Ege Denizi - [82.31 km] Datça (Muğla)
2024-04-17 05:00:33 37.82389 27.03889 5.4 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.03 km] Kuşadası (Aydın)
2024-04-17 04:57:06 38.78583 43.18972 6.96 ML 1.1 Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)
2024-04-17 04:45:22 38.43556 39.42222 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-04-17 04:40:57 38.21167 38.15861 6.99 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-17 04:32:14 37.95333 36.3 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-17 04:30:32 37.15611 30.53917 83.63 ML 1.4 Döşemealtı (Antalya)
2024-04-17 04:29:28 37.855 36.68222 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-04-17 04:16:19 38.2875 36.33972 6.85 ML 1.1 Tufanbeyli (Adana)
2024-04-17 04:11:17 38.18583 38.02778 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-17 03:52:11 37.865 36.27139 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-04-17 03:52:08 38.39056 37.81278 10.69 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-04-17 03:49:39 37.50806 26.85889 7.01 ML 1.7 Ege Denizi - [30.82 km] Söke (Aydın)
2024-04-17 03:42:18 40.79833 27.92417 9.7 ML 1.5 Marmara Denizi - [18.83 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-04-17 03:33:24 38.86972 40.11056 5.93 ML 1.4 Karakoçan (Elazığ)
2024-04-17 03:29:28 37.81389 27.03528 7.12 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.49 km] Kuşadası (Aydın)
2024-04-17 03:19:06 38.07111 37.2175 7.17 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-04-17 03:17:36 37.82222 27.04111 10.92 ML 2.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.85 km] Kuşadası (Aydın)
2024-04-17 03:12:34 37.83333 27.07444 10.76 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.82 km] Kuşadası (Aydın)
2024-04-17 03:11:19 37.81083 36.24917 6.46 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-04-17 02:51:45 37.3 37.00583 7.01 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-17 02:49:50 40.28639 27.02722 9.23 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 02:44:35 40.27639 27.0525 7.89 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-04-17 02:41:51 39.90028 34.05722 7.07 ML 1.1 Delice (Kırıkkale)
2024-04-17 02:31:57 38.26028 38.14722 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-17 02:12:23 40.60139 28.90028 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [02.24 km] Çınarcık (Yalova)
2024-04-17 02:09:42 37.82611 27.03944 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.95 km] Kuşadası (Aydın)
2024-04-17 02:03:22 38.13556 38.57417 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-04-17 01:32:22 37.46194 37.00417 6.97 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-17 01:27:58 39.17722 40.10778 6.98 ML 1.4 Yayladere (Bingöl)
2024-04-17 01:23:27 38.25306 37.79389 4.22 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-17 01:09:12 38.47111 39.30194 7.0 ML 0.8 Hazar Gölü - [02.26 km] Sivrice (Elazığ)
2024-04-17 00:52:46 38.26556 37.78028 6.44 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-04-17 00:46:32 37.74944 35.26917 7.13 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri)
2024-04-17 00:33:28 40.85556 43.00583 13.43 ML 1.0 Susuz (Kars)
2024-04-17 00:25:04 37.92222 36.41167 7.01 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-17 00:20:37 35.60778 26.92861 10.25 ML 2.0 Ege Denizi - [129.29 km] Datça (Muğla)
2024-04-17 00:09:49 38.14722 38.56 9.28 MW 4.3 Battalgazi (Malatya)