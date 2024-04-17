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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Nisan 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.17 11:30:33  39.3110   40.1635        5.0      -.-  2.8  -.-   DEMIRDOS-KIGI (BINGOL)                            İlksel

2024.04.17 11:27:45  39.3010   40.1945        5.0      -.-  2.3  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                           İlksel

2024.04.17 10:43:21  38.2465   37.7598        9.0      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.04.17 10:18:36  38.3873   38.2247       15.4      -.-  1.5  -.-   SAMANKOY-(MALATYA)                                İlksel

2024.04.17 09:53:31  36.6388   36.3917        1.5      -.-  1.7  -.-   TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.04.17 09:34:36  38.1085   36.8060        5.4      -.-  2.1  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.04.17 09:00:42  39.2890   40.1883        5.3      -.-  2.3  -.-   SABIRTASI-KIGI (BINGOL)                           İlksel

2024.04.17 08:59:41  39.2413   40.2022        6.4      -.-  2.3  -.-   ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)                           İlksel

2024.04.17 08:58:30  37.8707   32.0485        5.0      -.-  1.7  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel

2024.04.17 08:55:48  37.8747   32.0537        5.4      -.-  1.7  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel

2024.04.17 08:42:42  38.4765   37.2592        5.0      -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.17 07:49:43  38.4363   39.4325        6.6      -.-  2.2  -.-   AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.04.17 07:27:48  40.2997   27.0263        7.2      -.-  1.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.04.17 07:13:14  40.2917   27.0315       10.7      -.-  2.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.04.17 07:09:43  40.2905   27.0278       12.4      -.-  2.3  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.04.17 06:39:07  37.8502   36.2862        2.8      -.-  1.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.04.17 06:14:50  38.4558   39.4852        5.0      -.-  1.4  -.-   HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.04.17 06:06:42  38.4403   36.3228       28.8      -.-  1.3  -.-   DEGIRMENTAS-SARIZ (KAYSERI)                       İlksel

2024.04.17 06:03:35  38.1220   37.7515       13.8      -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.04.17 05:00:33  37.7903   27.0465        6.2      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.17 04:21:48  34.7473   24.7785        5.0      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.04.17 04:01:08  38.3212   24.1400       27.7      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.04.17 03:49:39  37.4977   26.8732        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.04.17 03:42:18  40.8040   27.9613       13.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.04.17 03:33:24  38.8658   40.1342        5.0      -.-  2.0  -.-   OKCULAR-KOVANCILAR (ELAZIG)                       İlksel

2024.04.17 03:29:28  37.7938   26.9958        4.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.17 03:17:35  37.8247   27.0360        3.1      -.-  2.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.17 03:11:18  37.8343   36.2020        5.0      -.-  2.0  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.04.17 02:49:49  40.2850   27.0415       11.7      -.-  1.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.04.17 02:44:35  40.2915   27.0247        9.0      -.-  1.7  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.04.17 02:12:23  40.5920   28.8767        5.2      -.-  1.9  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel

2024.04.17 01:32:23  37.4358   36.9973        6.0      -.-  1.4  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.04.17 01:27:59  39.2332   40.1385       10.1      -.-  2.1  -.-   GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.04.17 00:52:46  38.3133   37.7815        5.0      -.-  1.8  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2024.04.17 00:25:04  37.9062   36.4128        8.0      -.-  2.2  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.17 00:09:48  38.1323   38.5838        5.0      -.-  4.3  4.3   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

 
AFAD 17 Nisan son depremler listesi

Tarih            Saat        Enlem         Boylam  Derinlik(Km)  Tip    Büyüklük    Yer    

2024-04-17 11:30:34    39.30278    40.18167    7.0    ML    2.7    Kiğı (Bingöl)        

2024-04-17 11:27:45    39.29306    40.17917    6.66  ML    1.9    Kiğı (Bingöl)        

2024-04-17 10:56:50    39.14722    40.20694    7.82  ML    1.7    Karakoçan (Elazığ)      

2024-04-17 10:52:00    40.29 27.02694    11.88 ML    1.8    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 10:43:21    38.24417    37.75889    12.92 ML    2.1    Akçadağ (Malatya)       

2024-04-17 10:18:36    38.33 38.18417    6.96  ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)       

2024-04-17 09:34:36    38.10833    36.77333    7.02  ML    2.1    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-04-17 08:59:42    39.29306    40.19222    14.53 ML    2.4    Kiğı (Bingöl)        

2024-04-17 08:58:31    37.88333    32.06889    7.03  ML    1.5    Meram (Konya)  

2024-04-17 08:55:48    37.89278    32.07528    7.03  ML    1.5    Meram (Konya)  

2024-04-17 08:42:44    38.45361    37.3175      7.0    ML    1.6    Darende (Malatya)       

2024-04-17 08:27:20    38.21889    38.13778    7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)       

2024-04-17 07:49:44    38.44444    39.42306    7.0    ML    2.1    Sivrice (Elazığ)   

2024-04-17 07:27:47    40.29417    27.05389    7.02  ML    1.4    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 07:13:14    40.28333    27.01583    10.6  ML    1.7    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 07:12:13    38.47194    38.02917    6.97  ML    1.2    Akçadağ (Malatya)       

2024-04-17 07:10:07    38.13639    38.155        7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)       

2024-04-17 07:09:44    40.28861    27.05278    4.95  ML    2.0    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 07:05:57    37.79194    35.36722    7.0    ML    1.6    Yahyalı (Kayseri)

2024-04-17 07:05:43    40.28722    27.03667    7.0    ML    1.4    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 07:05:22    40.29472    27.03639    6.93  ML    1.1    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 07:04:31    37.98 37.63972    7.0    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-17 07:01:53    38.23417    37.78528    7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-17 06:54:29    37.95333    37.6925      7.07  ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-17 06:41:00    38.33833    37.59333    7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)       

2024-04-17 06:39:06    37.83917    36.23222    6.99  ML    1.9    Saimbeyli (Adana)       

2024-04-17 06:24:33    38.13778    38.52333    7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)       

2024-04-17 06:21:44    38.26056    37.71889    7.01  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)       

2024-04-17 06:16:07    39.00111    42.64417    7.0    ML    1.4    Malazgirt (Muş)  

2024-04-17 06:14:52    38.44556    39.40583    7.0    ML    1.0    Sivrice (Elazığ)   

2024-04-17 06:06:39    38.32556    36.42694    7.0    ML    1.4    Sarız (Kayseri)   

2024-04-17 06:03:35    38.1675      37.81944    10.28 ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-17 05:57:58    38.60806    31.60444    8.03  ML    1.1    Tuzlukçu (Konya)         

2024-04-17 05:50:03    38.09167    36.93611    6.96  ML    1.0    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-04-17 05:41:21    38.44222    39.42861    7.0    ML    1.6    Sivrice (Elazığ)   

2024-04-17 05:40:00    36.86833    28.93167    5.03  ML    0.8    Dalaman (Muğla)

2024-04-17 05:37:16    38.44861    39.43972    7.0    ML    1.4    Maden (Elazığ)   

2024-04-17 05:25:18    40.565        36.46583    13.36 ML    1.1    Erbaa (Tokat)     

2024-04-17 05:21:01    38.13361    38.37583    7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)       

2024-04-17 05:07:06    36.34444    26.63694    37.1  ML    2.0    Ege Denizi - [82.31 km] Datça (Muğla)     

2024-04-17 05:00:33    37.82389    27.03889    5.4    ML    1.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.03 km] Kuşadası (Aydın)     

2024-04-17 04:57:06    38.78583    43.18972    6.96  ML    1.1    Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)

2024-04-17 04:45:22    38.43556    39.42222    7.0    ML    0.9    Sivrice (Elazığ)   

2024-04-17 04:40:57    38.21167    38.15861    6.99  ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)       

2024-04-17 04:32:14    37.95333    36.3  7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)    

2024-04-17 04:30:32    37.15611    30.53917    83.63 ML    1.4    Döşemealtı (Antalya)   

2024-04-17 04:29:28    37.855        36.68222    7.0    ML    1.2    Onikişubat (Kahramanmaraş)        

2024-04-17 04:16:19    38.2875      36.33972    6.85  ML    1.1    Tufanbeyli (Adana)      

2024-04-17 04:11:17    38.18583    38.02778    7.0    ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)       

2024-04-17 03:52:11    37.865        36.27139    7.0    ML    1.3    Saimbeyli (Adana)       

2024-04-17 03:52:08    38.39056    37.81278    10.69 ML    1.0    Akçadağ (Malatya)       

2024-04-17 03:49:39    37.50806    26.85889    7.01  ML    1.7    Ege Denizi - [30.82 km] Söke (Aydın)      

2024-04-17 03:42:18    40.79833    27.92417    9.7    ML    1.5    Marmara Denizi - [18.83 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)   

2024-04-17 03:33:24    38.86972    40.11056    5.93  ML    1.4    Karakoçan (Elazığ)      

2024-04-17 03:29:28    37.81389    27.03528    7.12  ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.49 km] Kuşadası (Aydın)     

2024-04-17 03:19:06    38.07111    37.2175      7.17  ML    1.3    Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2024-04-17 03:17:36    37.82222    27.04111    10.92 ML    2.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.85 km] Kuşadası (Aydın)     

2024-04-17 03:12:34    37.83333    27.07444    10.76 ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.82 km] Kuşadası (Aydın)     

2024-04-17 03:11:19    37.81083    36.24917    6.46  ML    2.1    Saimbeyli (Adana)       

2024-04-17 02:51:45    37.3  37.00583    7.01  ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)  

2024-04-17 02:49:50    40.28639    27.02722    9.23  ML    1.6    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 02:44:35    40.27639    27.0525      7.89  ML    1.5    Biga (Çanakkale)

2024-04-17 02:41:51    39.90028    34.05722    7.07  ML    1.1    Delice (Kırıkkale)

2024-04-17 02:31:57    38.26028    38.14722    7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)       

2024-04-17 02:12:23    40.60139    28.90028    7.0    ML    1.5    Marmara Denizi - [02.24 km] Çınarcık (Yalova)

2024-04-17 02:09:42    37.82611    27.03944    7.0    ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.95 km] Kuşadası (Aydın)     

2024-04-17 02:03:22    38.13556    38.57417    7.0    ML    0.8    Battalgazi (Malatya)     

2024-04-17 01:32:22    37.46194    37.00417    6.97  ML    1.5    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)        

2024-04-17 01:27:58    39.17722    40.10778    6.98  ML    1.4    Yayladere (Bingöl)       

2024-04-17 01:23:27    38.25306    37.79389    4.22  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-17 01:09:12    38.47111    39.30194    7.0    ML    0.8    Hazar Gölü - [02.26 km] Sivrice (Elazığ)   

2024-04-17 00:52:46    38.26556    37.78028    6.44  ML    1.6    Akçadağ (Malatya)       

2024-04-17 00:46:32    37.74944    35.26917    7.13  ML    1.0    Yahyalı (Kayseri)

2024-04-17 00:33:28    40.85556    43.00583    13.43 ML    1.0    Susuz (Kars)      

2024-04-17 00:25:04    37.92222    36.41167    7.01  ML    2.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-04-17 00:20:37    35.60778    26.92861    10.25 ML    2.0    Ege Denizi - [129.29 km] Datça (Muğla)     

2024-04-17 00:09:49    38.14722    38.56 9.28  MW   4.3    Battalgazi (Malatya)