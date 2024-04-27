Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.27 14:05:11 38.0335 36.6270 25.5 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 13:55:57 38.9772 25.7790 13.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.27 13:44:21 37.8752 26.9000 1.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.27 13:24:38 40.0865 35.8938 5.0 -.- 2.4 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel

2024.04.27 12:42:56 37.3273 37.0582 23.0 -.- 2.0 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 11:58:49 37.2787 37.0102 9.3 -.- 2.3 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 11:45:16 37.2833 37.0433 5.0 -.- 2.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 11:41:35 37.2993 37.0457 6.2 -.- 2.4 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 11:34:28 37.3110 37.0493 4.6 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 11:13:55 37.2670 37.0480 7.0 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 11:08:53 37.3190 37.0005 12.3 -.- 1.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 11:01:46 35.9798 36.0005 4.9 -.- 1.8 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2024.04.27 10:46:35 35.7960 25.4683 6.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.27 09:38:25 39.9963 29.9267 5.0 -.- 2.8 -.- PAZARYERI (BILECIK) İlksel

2024.04.27 09:15:58 37.7063 36.4337 4.4 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 09:12:35 40.0902 36.0358 18.8 -.- 2.0 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.27 08:29:01 38.7300 37.1882 5.0 -.- 1.9 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.27 07:12:49 38.2382 38.0273 13.3 -.- 1.1 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.27 06:46:35 40.1307 28.8645 15.5 -.- 1.3 -.- INEGAZI-NILUFER (BURSA) İlksel

2024.04.27 06:39:52 35.8175 25.5607 5.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.27 06:35:25 42.7568 29.3043 21.1 -.- 3.4 -.- KARADENIZ İlksel

2024.04.27 05:56:50 38.1000 38.3212 5.1 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.27 05:56:11 39.6413 33.2998 5.1 -.- 1.2 -.- KEKLICEK-BALA (ANKARA) İlksel

2024.04.27 04:30:23 40.1740 28.2550 16.0 -.- 1.5 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel

2024.04.27 04:19:03 35.4517 28.3923 13.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.27 04:06:37 38.0862 36.6520 7.3 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.27 04:05:16 37.6962 26.9718 13.1 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.27 03:55:54 38.3225 38.2508 9.2 -.- 1.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.27 03:31:02 38.8235 37.4685 3.9 -.- 2.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.27 03:29:00 40.8458 31.7490 5.2 -.- 2.2 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel

2024.04.27 03:14:37 35.7593 25.5065 14.5 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.04.27 02:59:56 40.4760 29.1887 10.2 -.- 1.9 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2024.04.27 02:57:48 36.9375 29.2645 12.5 -.- 1.8 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2024.04.27 02:53:07 38.7512 40.0463 6.0 -.- 2.1 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2024.04.27 02:30:01 39.6797 43.0760 7.4 -.- 1.8 -.- YAKINCA-(AGRI) İlksel

2024.04.27 02:20:03 40.0658 35.9698 1.5 -.- 2.6 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.27 02:17:00 40.0648 35.9783 1.8 -.- 2.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel

2024.04.27 02:14:53 37.1823 36.9960 18.1 -.- 1.4 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.27 02:13:53 40.0050 39.8288 10.1 -.- 2.1 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2024.04.27 02:04:25 38.1208 38.4512 7.8 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.27 01:59:32 40.0092 39.8238 9.5 -.- 2.2 -.- KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2024.04.27 01:55:10 40.0098 39.8630 5.0 -.- 1.9 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2024.04.27 01:54:43 40.0242 39.8200 8.0 -.- 1.9 -.- BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2024.04.27 01:40:38 40.0330 39.8385 4.6 -.- 3.1 3.2 BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2024.04.27 01:36:29 38.6413 37.3423 3.9 -.- 1.1 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.04.27 01:30:36 39.8767 40.2290 5.0 -.- 4.1 4.1 CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2024.04.27 01:12:33 38.2872 37.7958 5.1 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.04.27 00:57:06 38.3118 38.7850 6.0 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.04.27 00:18:19 39.5533 39.5408 5.0 -.- 1.3 -.- KILICKAYA-(ERZINCAN) İlksel

AFAD 27 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-27 11:45:17 37.33333 36.9825 7.0 ML 2.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-27 11:41:35 37.33611 36.99167 8.2 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-27 11:13:56 37.33583 36.98722 6.93 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-27 11:08:53 37.28333 37.01111 10.1 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-04-27 11:08:09 37.33083 36.99 7.0 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-27 11:01:45 36.08944 35.99278 10.4 ML 2.2 Samandağ (Hatay)

2024-04-27 10:02:41 39.89306 28.86639 17.06 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)

2024-04-27 09:38:24 39.99167 29.91889 7.54 ML 2.5 Pazaryeri (Bilecik)

2024-04-27 09:15:58 37.72444 36.45722 6.97 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-04-27 08:29:02 38.45028 37.10194 7.0 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-27 08:12:39 38.11889 38.35389 6.93 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-27 08:10:16 38.105 38.32806 6.98 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-27 08:04:11 38.10583 38.33556 9.8 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-27 08:02:49 38.12694 38.34417 7.05 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-27 07:33:16 38.35167 38.1375 6.94 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-27 07:12:48 38.20167 38.035 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-27 07:02:56 38.13722 38.55056 6.91 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

2024-04-27 06:46:36 40.14333 28.95583 6.55 ML 1.1 Nilüfer (Bursa)

2024-04-27 06:35:27 42.66417 29.34167 41.0 ML 3.2 Karadeniz

2024-04-27 05:56:50 38.07056 38.32028 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-27 05:56:11 39.62722 33.30111 7.0 ML 1.2 Bala (Ankara)

2024-04-27 05:06:16 40.79917 27.94194 7.31 ML 1.3 Marmara Denizi - [18.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2024-04-27 05:05:48 40.84333 27.73444 7.78 ML 1.1 Marmara Denizi - [19.83 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)

2024-04-27 04:30:24 40.17306 28.23611 6.9 ML 1.5 Karacabey (Bursa)

2024-04-27 04:19:07 35.64361 28.50667 7.72 ML 1.8 Akdeniz - [101.48 km] Kaş (Antalya)

2024-04-27 04:10:56 38.09806 38.31361 6.95 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-27 04:06:37 38.10833 36.65167 7.05 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-27 04:05:17 37.70972 26.99167 6.97 ML 2.1 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.31 km] Söke (Aydın)

2024-04-27 03:55:55 38.31806 38.24194 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-27 03:31:02 38.81778 37.44583 7.07 ML 2.1 Gürün (Sivas)

2024-04-27 03:29:00 40.83639 31.73694 9.58 ML 1.9 Merkez (Bolu)

2024-04-27 02:59:56 40.49222 29.18583 9.59 ML 1.7 Gemlik (Bursa)

2024-04-27 02:57:50 36.94472 29.30972 7.0 ML 1.5 Çameli (Denizli)

2024-04-27 02:53:07 38.74028 40.02889 7.03 ML 1.9 Kovancılar (Elazığ)

2024-04-27 02:52:36 38.22861 37.73694 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-27 02:42:46 38.13722 38.53722 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-04-27 02:30:00 39.64667 43.10806 7.03 ML 1.7 Merkez (Ağrı)

2024-04-27 02:27:16 38.27528 38.78944 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)

2024-04-27 02:26:00 38.06889 37.8175 7.01 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-27 02:22:59 38.06972 38.35833 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-04-27 02:20:03 40.06944 35.97556 7.04 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)

2024-04-27 02:17:01 40.05889 35.98806 7.0 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)

2024-04-27 02:13:54 39.99944 39.83139 10.02 ML 1.9 Demirözü (Bayburt)

2024-04-27 02:04:26 38.09639 38.46611 9.8 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)

2024-04-27 01:59:33 40.01778 39.82472 7.0 ML 1.9 Demirözü (Bayburt)

2024-04-27 01:55:11 40.00778 39.84278 7.0 ML 1.7 Demirözü (Bayburt)

2024-04-27 01:54:43 39.99583 39.87167 6.97 ML 1.8 Demirözü (Bayburt)

2024-04-27 01:40:38 40.05472 39.82444 19.52 ML 3.0 Demirözü (Bayburt)

2024-04-27 01:36:30 38.41889 37.5675 7.01 ML 1.3 Darende (Malatya)

2024-04-27 01:30:37 39.8625 40.22361 15.13 MW 4.1 Tercan (Erzincan)

2024-04-27 01:12:33 38.26639 37.76806 7.17 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)

2024-04-27 00:57:06 38.28056 38.77472 7.47 ML 2.3 Pütürge (Malatya)