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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Nisan tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Nisan son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.27 14:05:11  38.0335   36.6270       25.5      -.-  2.0  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.27 13:55:57  38.9772   25.7790       13.6      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.04.27 13:44:21  37.8752   26.9000        1.2      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.27 13:24:38  40.0865   35.8938        5.0      -.-  2.4  -.-   GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT)                        İlksel

2024.04.27 12:42:56  37.3273   37.0582       23.0      -.-  2.0  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.27 11:58:49  37.2787   37.0102        9.3      -.-  2.3  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.27 11:45:16  37.2833   37.0433        5.0      -.-  2.7  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.27 11:41:35  37.2993   37.0457        6.2      -.-  2.4  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.04.27 11:34:28  37.3110   37.0493        4.6      -.-  2.3  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.27 11:13:55  37.2670   37.0480        7.0      -.-  1.8  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.04.27 11:08:53  37.3190   37.0005       12.3      -.-  1.7  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.04.27 11:01:46  35.9798   36.0005        4.9      -.-  1.8  -.-   YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY)                     İlksel

2024.04.27 10:46:35  35.7960   25.4683        6.6      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.27 09:38:25  39.9963   29.9267        5.0      -.-  2.8  -.-   PAZARYERI (BILECIK)                               İlksel

2024.04.27 09:15:58  37.7063   36.4337        4.4      -.-  2.0  -.-   KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.27 09:12:35  40.0902   36.0358       18.8      -.-  2.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.04.27 08:29:01  38.7300   37.1882        5.0      -.-  1.9  -.-   KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.04.27 07:12:49  38.2382   38.0273       13.3      -.-  1.1  -.-   CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.04.27 06:46:35  40.1307   28.8645       15.5      -.-  1.3  -.-   INEGAZI-NILUFER (BURSA)                           İlksel

2024.04.27 06:39:52  35.8175   25.5607        5.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.27 06:35:25  42.7568   29.3043       21.1      -.-  3.4  -.-   KARADENIZ                                         İlksel

2024.04.27 05:56:50  38.1000   38.3212        5.1      -.-  2.1  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.04.27 05:56:11  39.6413   33.2998        5.1      -.-  1.2  -.-   KEKLICEK-BALA (ANKARA)                            İlksel

2024.04.27 04:30:23  40.1740   28.2550       16.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                   İlksel

2024.04.27 04:19:03  35.4517   28.3923       13.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.27 04:06:37  38.0862   36.6520        7.3      -.-  1.7  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.04.27 04:05:16  37.6962   26.9718       13.1      -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.04.27 03:55:54  38.3225   38.2508        9.2      -.-  1.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.04.27 03:31:02  38.8235   37.4685        3.9      -.-  2.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.04.27 03:29:00  40.8458   31.7490        5.2      -.-  2.2  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                   İlksel

2024.04.27 03:14:37  35.7593   25.5065       14.5      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.04.27 02:59:56  40.4760   29.1887       10.2      -.-  1.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.04.27 02:57:48  36.9375   29.2645       12.5      -.-  1.8  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                         İlksel

2024.04.27 02:53:07  38.7512   40.0463        6.0      -.-  2.1  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2024.04.27 02:30:01  39.6797   43.0760        7.4      -.-  1.8  -.-   YAKINCA-(AGRI)                                    İlksel

2024.04.27 02:20:03  40.0658   35.9698        1.5      -.-  2.6  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.27 02:17:00  40.0648   35.9783        1.8      -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

2024.04.27 02:14:53  37.1823   36.9960       18.1      -.-  1.4  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.04.27 02:13:53  40.0050   39.8288       10.1      -.-  2.1  -.-   KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)                        İlksel

2024.04.27 02:04:25  38.1208   38.4512        7.8      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.04.27 01:59:32  40.0092   39.8238        9.5      -.-  2.2  -.-   KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)                        İlksel

2024.04.27 01:55:10  40.0098   39.8630        5.0      -.-  1.9  -.-   OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)                      İlksel

2024.04.27 01:54:43  40.0242   39.8200        8.0      -.-  1.9  -.-   BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)                       İlksel

2024.04.27 01:40:38  40.0330   39.8385        4.6      -.-  3.1  3.2   BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)                       İlksel

2024.04.27 01:36:29  38.6413   37.3423        3.9      -.-  1.1  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.04.27 01:30:36  39.8767   40.2290        5.0      -.-  4.1  4.1   CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel

2024.04.27 01:12:33  38.2872   37.7958        5.1      -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.04.27 00:57:06  38.3118   38.7850        6.0      -.-  2.2  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.04.27 00:18:19  39.5533   39.5408        5.0      -.-  1.3  -.-   KILICKAYA-(ERZINCAN)                              İlksel

AFAD 27 Nisan son depremler listesi

Tarih              Saat          Enlem                 Boylam       Derinlik(Km)  Tip    Büyüklük             Yer       

2024-04-27 11:45:17       37.33333              36.9825                7.0          ML         2.9          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-27 11:41:35       37.33611              36.99167              8.2          ML         2.6          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-27 11:13:56       37.33583              36.98722              6.93       ML         1.9          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-27 11:08:53       37.28333              37.01111              10.1       ML         1.8          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-04-27 11:08:09       37.33083              36.99     7.0          ML         1.8          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-04-27 11:01:45       36.08944              35.99278              10.4       ML         2.2          Samandağ (Hatay)         

2024-04-27 10:02:41       39.89306              28.86639              17.06     ML         1.6          Orhaneli (Bursa)             

2024-04-27 09:38:24       39.99167              29.91889              7.54       ML         2.5          Pazaryeri (Bilecik)          

2024-04-27 09:15:58       37.72444              36.45722              6.97       ML         2.1          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-04-27 08:29:02       38.45028              37.10194              7.0          ML         2.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-27 08:12:39       38.11889              38.35389              6.93       ML         1.4          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-27 08:10:16       38.105   38.32806              6.98       ML         1.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-27 08:04:11       38.10583              38.33556              9.8          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-27 08:02:49       38.12694              38.34417              7.05       ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-27 07:33:16       38.35167              38.1375                6.94       ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-27 07:12:48       38.20167              38.035   7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-27 07:02:56       38.13722              38.55056              6.91       ML         1.1          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-27 06:46:36       40.14333              28.95583              6.55       ML         1.1          Nilüfer (Bursa) 

2024-04-27 06:35:27       42.66417              29.34167              41.0       ML         3.2          Karadeniz          

2024-04-27 05:56:50       38.07056              38.32028              7.0          ML         2.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-27 05:56:11       39.62722              33.30111              7.0          ML         1.2          Bala (Ankara)   

2024-04-27 05:06:16       40.79917              27.94194              7.31       ML         1.3          Marmara Denizi - [18.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-04-27 05:05:48       40.84333              27.73444              7.78       ML         1.1          Marmara Denizi - [19.83 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)          

2024-04-27 04:30:24       40.17306              28.23611              6.9          ML         1.5          Karacabey (Bursa)         

2024-04-27 04:19:07       35.64361              28.50667              7.72       ML         1.8          Akdeniz - [101.48 km] Kaş (Antalya)      

2024-04-27 04:10:56       38.09806              38.31361              6.95       ML         0.8          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-27 04:06:37       38.10833              36.65167              7.05       ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-27 04:05:17       37.70972              26.99167              6.97       ML         2.1          Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [19.31 km] Söke (Aydın)    

2024-04-27 03:55:55       38.31806              38.24194              7.0          ML         1.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-27 03:31:02       38.81778              37.44583              7.07       ML         2.1          Gürün (Sivas)   

2024-04-27 03:29:00       40.83639              31.73694              9.58       ML         1.9          Merkez (Bolu) 

2024-04-27 02:59:56       40.49222              29.18583              9.59       ML         1.7          Gemlik (Bursa)

2024-04-27 02:57:50       36.94472              29.30972              7.0          ML         1.5          Çameli (Denizli)               

2024-04-27 02:53:07       38.74028              40.02889              7.03       ML         1.9          Kovancılar (Elazığ)          

2024-04-27 02:52:36       38.22861              37.73694              7.0          ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-27 02:42:46       38.13722              38.53722              7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-27 02:30:00       39.64667              43.10806              7.03       ML         1.7          Merkez (Ağrı)  

2024-04-27 02:27:16       38.27528              38.78944              7.0          ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-04-27 02:26:00       38.06889              37.8175                7.01       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-27 02:22:59       38.06972              38.35833              7.0          ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-04-27 02:20:03       40.06944              35.97556              7.04       ML         2.3          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-27 02:17:01       40.05889              35.98806              7.0          ML         2.0          Sulusaray (Tokat)           

2024-04-27 02:13:54       39.99944              39.83139              10.02     ML         1.9          Demirözü (Bayburt)      

2024-04-27 02:04:26       38.09639              38.46611              9.8          ML         1.8          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-27 01:59:33       40.01778              39.82472              7.0          ML         1.9          Demirözü (Bayburt)      

2024-04-27 01:55:11       40.00778              39.84278              7.0          ML         1.7          Demirözü (Bayburt)      

2024-04-27 01:54:43       39.99583              39.87167              6.97       ML         1.8          Demirözü (Bayburt)      

2024-04-27 01:40:38       40.05472              39.82444              19.52     ML         3.0          Demirözü (Bayburt)      

2024-04-27 01:36:30       38.41889              37.5675                7.01       ML         1.3          Darende (Malatya)        

2024-04-27 01:30:37       39.8625                40.22361              15.13     MW       4.1          Tercan (Erzincan)           

2024-04-27 01:12:33       38.26639              37.76806              7.17       ML         2.7          Akçadağ (Malatya)        

2024-04-27 00:57:06       38.28056              38.77472              7.47       ML         2.3          Pütürge (Malatya)