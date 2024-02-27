Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.27 11:17:16 37.2968 37.2310 5.0 -.- 1.6 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.27 10:55:02 38.0715 38.4065 15.4 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.27 10:53:18 37.4682 36.0335 19.6 -.- 1.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.02.27 10:05:12 37.1255 37.2047 0.0 -.- 1.2 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.27 09:47:11 37.1400 31.3772 3.2 -.- 1.8 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel
2024.02.27 09:38:20 38.4150 38.3678 5.0 -.- 1.6 -.- BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2024.02.27 09:12:13 39.1118 41.9373 8.8 -.- 1.6 -.- KOYUNAGILI-BULANIK (MUS) İlksel
2024.02.27 08:46:10 38.1277 38.4548 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.27 08:13:37 36.2793 36.1077 7.2 -.- 1.9 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2024.02.27 07:01:40 36.1777 28.7903 26.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.27 06:33:57 37.9757 27.1695 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.27 06:26:08 38.0110 37.5085 8.5 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.27 06:12:05 40.2792 27.0470 14.6 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.27 06:05:20 36.5758 28.9978 11.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.27 05:24:41 37.0345 28.3383 24.4 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.27 05:13:08 40.6477 29.1538 3.9 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.02.27 05:01:53 38.4137 37.4933 5.1 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.27 04:51:55 37.9528 27.1297 3.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2024.02.27 04:51:55)
2024.02.27 04:21:13 39.0832 26.7253 13.2 -.- 1.0 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.27 03:57:24 38.1208 37.9118 9.3 -.- 1.3 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.27 03:42:21 37.9658 27.1338 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.27 03:24:40 40.3080 27.0162 4.3 -.- 1.3 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) REVIZE01 (2024.02.27 03:24:41)
2024.02.27 03:12:28 40.4128 28.8227 9.5 -.- 0.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.02.27 03:11:10 36.4390 29.1263 29.6 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.27 03:01:20 36.9853 36.0555 9.6 -.- 1.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2024.02.27 02:22:47 38.2122 27.7112 5.3 -.- 1.1 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.02.27 02:19:05 38.5963 44.8952 12.4 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2024.02.27 02:13:14 36.6608 29.5857 27.4 -.- 1.2 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.27 02:11:40 38.0693 37.2297 7.7 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.02.27 02:11:41)
2024.02.27 02:03:47 36.6060 29.1287 3.5 -.- 1.3 -.- FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.27 02:00:46 36.5742 29.0040 4.4 -.- 2.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.02.27 02:00:46)
2024.02.27 01:56:47 36.5552 28.9963 4.2 -.- 2.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.02.27 01:56:47)
2024.02.27 01:48:18 37.8463 26.9618 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.27 01:42:07 38.3900 28.5013 4.7 -.- 1.4 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.02.27 01:37:33 38.4272 28.4885 9.3 -.- 1.1 -.- KASAPLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.02.27 01:06:01 36.3533 36.2113 5.5 -.- 1.8 -.- SERINYOL-(HATAY) İlksel
2024.02.27 00:50:20 39.4532 33.0808 9.7 -.- 0.8 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2024.02.27 00:22:11 39.2167 40.3470 2.4 -.- 1.7 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.02.27 00:13:26 38.0425 30.7975 3.2 -.- 2.2 -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
AFAD 27 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-27 10:55:01 38.09028 38.44806 12.05 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-27 10:53:17 37.58 36.14944 7.24 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye)
2024-02-27 10:04:23 38.27583 37.80667 10.08 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-02-27 09:47:13 37.11778 31.40222 14.35 ML 1.7 İbradı (Antalya)
2024-02-27 09:46:12 38.88944 38.00917 8.45 ML 1.7 Hekimhan (Malatya)
2024-02-27 09:38:18 38.26722 38.25667 7.01 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-27 09:12:15 39.08472 41.86139 10.42 ML 1.9 Varto (Muş)
2024-02-27 08:46:10 38.10528 38.47444 10.88 ML 2.5 Sincik (Adıyaman)
2024-02-27 08:23:13 37.90611 27.58278 6.93 ML 1.4 Germencik (Aydın)
2024-02-27 08:20:55 41.43861 43.92972 9.84 ML 2.0 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.94 km] Akyaka (Kars)
2024-02-27 08:13:37 36.29222 36.175 6.99 ML 1.9 Antakya (Hatay)
2024-02-27 08:11:47 38.12389 38.525 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-02-27 07:41:27 38.2975 38.26611 9.49 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-27 07:22:32 38.16417 38.13444 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-27 07:01:40 36.13639 28.75417 34.63 ML 2.0 Akdeniz - [50.06 km] Seydikemer (Muğla)
2024-02-27 06:33:58 37.9725 27.17639 8.93 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.65 km] Menderes (İzmir)
2024-02-27 06:26:08 38.06889 37.43639 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-02-27 06:12:57 37.48944 37.17528 9.1 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-27 06:12:06 40.28167 27.03194 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-27 06:05:20 36.53306 29.00972 7.0 ML 1.9 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.65 km] Fethiye (Muğla)
2024-02-27 05:45:27 38.2375 38.17361 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-27 05:24:42 37.08167 28.45083 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-02-27 05:13:09 40.65278 29.15944 10.14 ML 1.3 Çınarcık (Yalova)
2024-02-27 05:01:55 38.15667 37.41556 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-27 04:51:56 37.96917 27.13722 7.76 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.24 km] Menderes (İzmir)
2024-02-27 04:21:14 39.11667 26.72694 7.0 ML 0.8 Ege Denizi - [12.59 km] Ayvalık (Balıkesir)
2024-02-27 03:57:28 38.26861 38.75528 6.83 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-02-27 03:42:22 37.97972 27.12667 10.89 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.00 km] Menderes (İzmir)
2024-02-27 03:11:43 39.41861 26.27583 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [09.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-02-27 03:01:21 36.96361 36.02611 7.01 ML 1.6 Erzin (Hatay)
2024-02-27 02:29:17 34.9925 37.72 14.06 ML 2.7 Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [167.97 km] Altınözü (Hatay)
2024-02-27 02:19:00 38.48139 45.05944 6.75 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [56.98 km] Başkale (Van)
2024-02-27 02:11:43 38.05722 37.33556 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-02-27 02:00:46 36.53944 29.0175 7.43 ML 2.3 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.67 km] Fethiye (Muğla)
2024-02-27 01:56:47 36.53833 28.99889 7.0 ML 2.5 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.13 km] Fethiye (Muğla)
2024-02-27 01:21:56 38.15444 37.89167 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-27 01:06:00 36.37611 36.22 7.0 ML 2.1 Antakya (Hatay)
2024-02-27 00:44:00 38.16139 37.91056 6.21 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-27 00:22:11 39.20083 40.31806 7.06 ML 1.5 Kiğı (Bingöl)
2024-02-27 00:13:26 38.02028 30.81917 5.71 ML 2.2 Eğirdir Gölü - [00.61 km] Eğirdir (Isparta)