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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 27 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 27 Şubat tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 27 Şubat 2024 son dakika depremler
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 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 27 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                    Çözüm Niteliği

2024.02.27 11:17:16  37.2968   37.2310        5.0      -.-  1.6  -.-   SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2024.02.27 10:55:02  38.0715   38.4065       15.4      -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.02.27 10:53:18  37.4682   36.0335       19.6      -.-  1.0  -.-   ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)                       İlksel
2024.02.27 10:05:12  37.1255   37.2047        0.0      -.-  1.2  -.-   DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel

2024.02.27 09:47:11  37.1400   31.3772        3.2      -.-  1.8  -.-   BASLAR-IBRADI (ANTALYA)                           İlksel

2024.02.27 09:38:20  38.4150   38.3678        5.0      -.-  1.6  -.-   BATTALGAZI (MALATYA)                              İlksel

2024.02.27 09:12:13  39.1118   41.9373        8.8      -.-  1.6  -.-   KOYUNAGILI-BULANIK (MUS)                          İlksel

2024.02.27 08:46:10  38.1277   38.4548        5.0      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.02.27 08:13:37  36.2793   36.1077        7.2      -.-  1.9  -.-   KARLISU-(HATAY)                                   İlksel

2024.02.27 07:01:40  36.1777   28.7903       26.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.02.27 06:33:57  37.9757   27.1695        5.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.27 06:26:08  38.0110   37.5085        8.5      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.27 06:12:05  40.2792   27.0470       14.6      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.27 06:05:20  36.5758   28.9978       11.2      -.-  1.8  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.02.27 05:24:41  37.0345   28.3383       24.4      -.-  1.4  -.-   AKCAPINAR-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.02.27 05:13:08  40.6477   29.1538        3.9      -.-  1.5  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel

2024.02.27 05:01:53  38.4137   37.4933        5.1      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.27 04:51:55  37.9528   27.1297        3.8      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     REVIZE01   (2024.02.27 04:51:55)

2024.02.27 04:21:13  39.0832   26.7253       13.2      -.-  1.0  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                İlksel

2024.02.27 03:57:24  38.1208   37.9118        9.3      -.-  1.3  -.-   CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2024.02.27 03:42:21  37.9658   27.1338        5.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.27 03:24:40  40.3080   27.0162        4.3      -.-  1.3  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      REVIZE01   (2024.02.27 03:24:41)

2024.02.27 03:12:28  40.4128   28.8227        9.5      -.-  0.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.02.27 03:11:10  36.4390   29.1263       29.6      -.-  1.4  -.-   KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel

2024.02.27 03:01:20  36.9853   36.0555        9.6      -.-  1.5  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            İlksel

2024.02.27 02:22:47  38.2122   27.7112        5.3      -.-  1.1  -.-   YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)                          İlksel

2024.02.27 02:19:05  38.5963   44.8952       12.4      -.-  2.5  -.-   IRAN                                              İlksel

2024.02.27 02:13:14  36.6608   29.5857       27.4      -.-  1.2  -.-   COKEK-FETHIYE (MUGLA)                             İlksel

2024.02.27 02:11:40  38.0693   37.2297        7.7      -.-  1.4  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   REVIZE01   (2024.02.27 02:11:41)

2024.02.27 02:03:47  36.6060   29.1287        3.5      -.-  1.3  -.-   FETHIYE (MUGLA)                                   İlksel

2024.02.27 02:00:46  36.5742   29.0040        4.4      -.-  2.4  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         REVIZE01   (2024.02.27 02:00:46)

2024.02.27 01:56:47  36.5552   28.9963        4.2      -.-  2.7  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         REVIZE01   (2024.02.27 01:56:47)

2024.02.27 01:48:18  37.8463   26.9618        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.27 01:42:07  38.3900   28.5013        4.7      -.-  1.4  -.-   AKKECILI-ALASEHIR (MANISA)                        İlksel

2024.02.27 01:37:33  38.4272   28.4885        9.3      -.-  1.1  -.-   KASAPLI-ALASEHIR (MANISA)                         İlksel

2024.02.27 01:06:01  36.3533   36.2113        5.5      -.-  1.8  -.-   SERINYOL-(HATAY)                                  İlksel

2024.02.27 00:50:20  39.4532   33.0808        9.7      -.-  0.8  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               İlksel

2024.02.27 00:22:11  39.2167   40.3470        2.4      -.-  1.7  -.-   DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)                          İlksel

2024.02.27 00:13:26  38.0425   30.7975        3.2      -.-  2.2  -.-   BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)                           İlksel

 AFAD 27 Şubat son depremler listesi

Tarih   Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-02-27 10:55:01       38.09028              38.44806              12.05     ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)

2024-02-27 10:53:17       37.58     36.14944              7.24       ML         1.6          Kadirli (Osmaniye)         

2024-02-27 10:04:23       38.27583              37.80667              10.08     ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-27 09:47:13       37.11778              31.40222              14.35     ML         1.7          İbradı (Antalya)               

2024-02-27 09:46:12       38.88944              38.00917              8.45       ML         1.7          Hekimhan (Malatya)     

2024-02-27 09:38:18       38.26722              38.25667              7.01       ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-27 09:12:15       39.08472              41.86139              10.42     ML         1.9          Varto (Muş)      

2024-02-27 08:46:10       38.10528              38.47444              10.88     ML         2.5          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-27 08:23:13       37.90611              27.58278              6.93       ML         1.4          Germencik (Aydın)        

2024-02-27 08:20:55       41.43861              43.92972              9.84       ML         2.0          Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.94 km] Akyaka (Kars)   

2024-02-27 08:13:37       36.29222              36.175   6.99       ML         1.9          Antakya (Hatay)             

2024-02-27 08:11:47       38.12389              38.525   7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-02-27 07:41:27       38.2975                38.26611              9.49       ML         1.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-27 07:22:32       38.16417              38.13444              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-27 07:01:40       36.13639              28.75417              34.63     ML         2.0          Akdeniz - [50.06 km] Seydikemer (Muğla)               

2024-02-27 06:33:58       37.9725                27.17639              8.93       ML         1.9          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.65 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-27 06:26:08       38.06889              37.43639              7.0          ML         1.8          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-27 06:12:57       37.48944              37.17528              9.1          ML         1.3          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-27 06:12:06       40.28167              27.03194              7.0          ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-27 06:05:20       36.53306              29.00972              7.0          ML         1.9          Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.65 km] Fethiye (Muğla)              

2024-02-27 05:45:27       38.2375                38.17361              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-27 05:24:42       37.08167              28.45083              7.0          ML         1.5          Ula (Muğla)       

2024-02-27 05:13:09       40.65278              29.15944              10.14     ML         1.3          Çınarcık (Yalova)             

2024-02-27 05:01:55       38.15667              37.41556              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-02-27 04:51:56       37.96917              27.13722              7.76       ML         1.9          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.24 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-27 04:21:14       39.11667              26.72694              7.0          ML         0.8          Ege Denizi - [12.59 km] Ayvalık (Balıkesir)               

2024-02-27 03:57:28       38.26861              38.75528              6.83       ML         1.5          Pütürge (Malatya)         

2024-02-27 03:42:22       37.97972              27.12667              10.89     ML         2.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.00 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-27 03:11:43       39.41861              26.27583              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - [09.59 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-02-27 03:01:21       36.96361              36.02611              7.01       ML         1.6          Erzin (Hatay)     

2024-02-27 02:29:17       34.9925                37.72     14.06     ML         2.7          Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [167.97 km] Altınözü (Hatay)

2024-02-27 02:19:00       38.48139              45.05944              6.75       ML         2.3          Khoy, West Azarbaijan (İran) - [56.98 km] Başkale (Van)   

2024-02-27 02:11:43       38.05722              37.33556              7.0          ML         1.5          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-27 02:00:46       36.53944              29.0175                7.43       ML         2.3          Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.67 km] Fethiye (Muğla)              

2024-02-27 01:56:47       36.53833              28.99889              7.0          ML         2.5          Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.13 km] Fethiye (Muğla)              

2024-02-27 01:21:56       38.15444              37.89167              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-27 01:06:00       36.37611              36.22     7.0          ML         2.1          Antakya (Hatay)             

2024-02-27 00:44:00       38.16139              37.91056              6.21       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-27 00:22:11       39.20083              40.31806              7.06       ML         1.5          Kiğı (Bingöl)       

2024-02-27 00:13:26       38.02028              30.81917              5.71       ML         2.2          Eğirdir Gölü - [00.61 km] Eğirdir (Isparta)