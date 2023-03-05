Azerbaycan, depremzedeler için sahada çalışmaya devam ediyor

6 Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı arama kurtarma ve insani yardım ekibi, afetzedelerin yaralarını sarmak için tüm güçleriyle çalışıyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 760 kişilik ekip 6 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta göreve başladı.

Ekipten 114 kişi daha sonra Hatay'a geçerken, aralarında doktor ve mühendislerin de bulunduğu Azerbaycan ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılarak 53 kişiyi enkazdan kurtardı.

Üç vardiya halinde 24 saat prensibiyle yürütülen çalışmalarda, arama kurtarma için hazırlanan 3 araç, ısıya duyarlı arama kurtarma cihazları ve termal kameralarla özel eğitimli 8 arama kurtarma köpeği kullanıldı.

Azerbaycan ekibi, Kahramanmaraş'ta 2 sahra hastanesi de oluşturdu. Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerde 41 doktor ve sağlık personeli görev yapıyor. Azeri heyette yer alan psikologlar sahada depremzedelere destek oluyor. Cerrahi servisi ve laboratuvarın da bulunduğu hastanelerde depremden etkilenen yaklaşık 2 bin 500 kişiye sağlık hizmeti ve psikososyal destek sunuldu. Hastanelerde görevli çocuk doktorları, depremzede çocuklarla ilgileniyor.

Sahra mutfağında 1.000 kişilik yemek hazırlanıyor

Azerbaycan ekibi, Kahramanmaraş ve ilçelerinde 10 noktada çadır kent oluşturdu. 830 çadırın bulunduğu çadır kentlerden, çok sayıda vatandaş istifade ediyor. Her türlü detayın düşünüldüğü çadır kentlerde çocuklar için oyun alanları da yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta sahra mutfağı kuran Azeri ekip, her gün 1.000 kişilik yemek hazırlayarak depremzedelere servis ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, 10 uçak ve tırlarla Türkiye'ye battaniye, ısıtıcı gibi insani yardım malzemesi de gönderdi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ekibin bir bölümü Türkiye'den ayrılırken, doktorlarla birlikte 310 kişi Kahramanmaraş'ta yardım çalışmalarını sürdürüyor.

"Son ana kadar yardıma devam edeceğiz"

Azerbaycan arama kurtarma ve insani yardım ekibinin koordinasyon sorumlusu Yarbay Elşad Zerbeliyev, AA muhabirine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, kardeş ülke Türkiye'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ve yardım faaliyeti için Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 760 kişilik ekibin 6 Şubat'ta Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Şu ana kadar 830 çadır kurduklarını bildiren Yarbay Zerbeliyev, çadır kentlerde kalan depremzedelere sahra mutfağında hazırladıkları sıcak yemek verdiklerini, Kahramanmaraş'ta kurdukları 2 sahra hastanesinde de sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Basın Departmanın Sorumlusu Turqay Abbaslı da depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla Türkiye'ye gelerek çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Abbaslı, "Türkiye ve Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Bizler iki devlet, tek milletiz. Kardeşlerimizin yanındayız. Elimizden geleni yapacağız. Son ana kadar Türk halkına yardıma devam edeceğiz." diye konuştu.

Abbaslı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, Türk halkına sabır diledi.