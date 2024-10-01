Babacan ve Davutoğlu'ndan 'birleşme' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; iki partinin "birleşme" müzakerelerine ilişkin konuştu. TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katılan iki genel başkan "Birlikte olma arzusunun olduğu ancak netleşen bir şeyin olmadığı" açıklaması yaptı.

"Şu anda rafta duruyor ama her an raftan inebilir"

Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Babacan, birleşme görüşmelerine ilişkin "Şu anda rafta duruyor ama her an raftan inebilir. Gelecek Partisi'nden arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Yıllarca beraber emek harcadığımız arkadaşlarımız. Dolayısıyla birlikte olma arzusu var. Bugün olmazsa yarın olur, bakarız" yorumunu yaptı.

"Birçok siyasi parti ile iletişim halindeyiz"

Babacan, Meclis'te Demokrat Parti ile ortak grup kurulması sürecine ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı: "O formül Demokrat Partili bazı arkadaşlar tarafından dillendirildi. Anlıyoruz ki parti genel merkezlerinde bu konuyla ilgili henüz bir değerlendirme yapılmamış. Biz şu anda bütün partiler ile iletişim halindeyiz. Milletvekillerimiz iletişimi kuruyor. Önemli olan şu; Türkiye için daha geniş bir birliktelik, beraberlik... Türkiye'yi iki kutuplu bir siyasete hapsetmeyen bir çıkış kapsını biz önemli görüyoruz. Geçenlerde biz Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret ettik. Birçok siyasi parti ile iletişim halindeyiz. Bizim amacımız; Türkiye'yi iki kutup arasına sıkıştırmayacak, nefes aldıracak bir yol. Bunun da geniş bir birlik, beraberlik ile olabileceğini düşünüyoruz. Onun için temaslarımız devam ediyor."

Davutoğlu: Benzer partilerin birleşmesi lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 'birleşme' gündemine ilişkin "Çok sayıda parti aynı damarda siyaset yapıyor. Benim kanaatim, Türkiye'de siyasi dengenin yerine oturması için birbirine benzeyen partilerin birleşmesi lazım. o bakımdan DEVA Partisi'nden bize böyle bir görüşme talebi... Karşılıklı olarak arkadaşlar geldiğinde son derece önemli değerlendirdik. Sayın Babacan'ın birleşme teklifine de kamuoyu önünde de destek verdim. Benzer şekilde Saadet'le Yeniden Refah'ın da birleşmesi iyi olur. Benzer, milliyetçi eksendeki partilerin birleşmesi, birbirine yakın partilerin birleşip sonra Türkiye'de üçüncü bir alternatife ihtiyaç var..." dedi.