Bader Arslan, Ekonomi Gazetesi CEO'su oldu

H. Bader Arslan, EKONOMİ Gazetesi Medya CEO’su olarak atandı. Daha önce üniversite, kamu, STK ve özel sektör tecrübesi bulunan Arslan, son üç yıldır gazetemizin yazar kadrosunda yer alıyordu.

1999 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aynı fakültede akademisyen olarak kariyerine başladı. 2001’de yüksek lisans, 2004 yılında doktora derecelerini, 2006 yılında Yardımcı Doçent Doktor unvanını aldı. 2002’de Belçika’da Vlerick Leuven Gent Management School ve 2005’te Fransa’da Universite Paris Dauphine’de araştırma çalışmaları yaptı. 2009 yılında Sanayi Bakanlığında, aynı yıl Dış Ticaret Müsteşarlığında Ekonomi Danışmanı oldu. 2012’de Ekonomi Bakanlığı’na Ekonomik Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı, 2014’te Genel Müdür olarak atandı. 2015-2018 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

2019’da ekonomi, dış ticaret ve kamu ilişkileri alanında hizmete veren danışmanlık şirketi House of Advice’ı kurdu. Aynı yıl Kızılkaya Gümrük Müşavirliği’nde Kamu İlişkileri Direktörü oldu.

Arslan, 2019 sonundan bu yana Nasıl Bir Ekonomi Medya A.Ş. bünyesindeki yayınlarda, analizlerini okurlarımız ile paylaşıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Arslan’ın, ulusal ve uluslararası pek çok makalesi; yazdığı, katkıda bulunduğu ve çevirisini yaptığı kitapları da bulunuyor.