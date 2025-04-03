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Bahçeli yarın mesaiye başlıyor: İlk ziyaret edeceği yer belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayında geçirdiği ameliyatın ardından yarın (cuma) mesaiye başlayacak.

Haber Merkezi
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Bahçeli yarın mesaiye başlıyor: İlk ziyaret edeceği yer belli oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın (4 Nisan) MHP Genel Merkezi’nde mesaiye başlayacak. Ardından da MHP’nin kurucusu ve eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek.

Bahçeli, bugün Türkeş’in ölümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada boykot çağrılarına ilişkin “Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir” ifadelerini kullanmıştı. 

Ne olmuştu?

Bahçeli’nin 4 Şubat Salı günü Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ne yatırıldığı ve yapılan tetkikler sonucunda kalp kapağı değiştirilmişti.

MHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada operasyonun, Bahçeli’nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığında dejenerasyon bulguları üzerine yapıldığı kaydedilmiş, sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa zaman içerisinde gündelik yaşamına döneceği ifade edilmişti.

Bahçeli’nin ameliyattan bu yana evinde istirahatte olduğu belirtilmişti.

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